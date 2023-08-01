Матвиенко предложила Путину создать совет по интеграции новых регионов

  • В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада
    Советский герб демонтировали с монумента «Родина-мать» в Киеве
    Guardian: Санкции против России загнали Запад в ловушку
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москвы-сити»
    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    Сооснователь Wikipedia подтвердил вмешательство властей США в энциклопедию
    Против блогера-бодибилдера возбуждено дело о дискредитации ВС России
    Российская киноиндустрия столкнулась с дефицитом актеров
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    11 комментариев
    Новости
    18:36Количество зарегистрированных в регионах кандидатов в губернаторы достигло 63 человек

    На конец дня 24 июля было зарегистрировано порядка 25 кандидатов на выборы губернаторов, а по данным на 1 августа количество успешно зарегистрированных кандидатов составляло уже 63 человека, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    18:28Известный каскадер Энигма погиб при падении с 68 этажа в Гонконге

    Известный французский руфер и каскадер Реми Лучиди (Remi Enigma) погиб, упав с 68 этажа небоскреба Tregunter Tower в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.

    18:19В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    18:10Матвиенко предложила Путину создать совет по интеграции новых регионов

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать совет по интеграции новых регионов.

    18:01Шойгу: Россия готова помочь в повышении боевых возможностей ВС Алжира

    Министерство обороны России готово оказать содействие повышению боевых возможностей вооруженных сил Алжира, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на переговорах с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой.

    17:53При пожаре высотки в Алма-Ате людям пришлось прыгать из окон

    В Алма-Ате загорелся многоэтажный жилой дом, из него эвакуировали несколько сотен человек, несколько жителей выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.

    17:45В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    17:37Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»

    Писатель Захар Прилепин заявил во вторник, что стал заместителем командира полка Росгвардии «Оплот», он уточнил, что вернется в строй после полного выздоровления.

    17:29Матвиенко назвала главные приоритеты работы Совфеда в весеннюю сессию

    Приоритетными направлениями работы Совета Федерации в весеннюю сессию были вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций, а также социально значимые законы и меры поддержки участников СВО, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    17:21Эксперт рассказал, как нужно строить индустрию дронов

    Работу с беспилотной авиацией следует проводить как с IT-индустрией, а не как с индустрией авиастроения, заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

    17:12Суд освободил из-под ареста мать державшего 14 лет в заключении женщину

    Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой – матери обвиняемого в похищении женщины, которую он удерживал в заточении 14 лет.

    17:03Монеточку повторно оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

    Исполнительница и иноагент Елизавета Гырдымова (Монеточка) оштрафована за нарушение правил обозначения деятельности иностранного агента, сообщили в Басманном суде Москвы.

    16:54Вильфанд назвал сроки наступления жары в Московском регионе

    Жара до плюс 34 градусов прогнозируется в столичном регионе в воскресенье и понедельник. Эти дни станут самым жарким периодом в сезоне, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    16:45Российская киноиндустрия столкнулась с дефицитом актеров

    Число вакансий актеров в России за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству – на 77%, вырос спрос на гримеров и техников по инсталляции, ассистентов операторов, сообщили рекрутеры.

    16:37Газпром установил рекорд по объемам поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    В конце июля холдинг «Газпром» превысил суточные контрактные обязательства и установил новый рекорд по поставке российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.

    1 августа 2023, 18:10

    Матвиенко предложила Путину создать совет по интеграции новых регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать совет по интеграции новых регионов.

    Матвиенко отметила, что в новых регионах необходимо «начинать все с чистого листа» с точки зрения законодательства. «Опыта у них, конечно, не хватает», – приводятся слова спикера СФ на сайте Кремля.

    В сентябре, сообщила Матвиенко, в этих регионах будут избраны региональные парламенты, и важно, чтобы принимаемые законы соответствовали и Конституции, и российскому законодательству.

    Кроме того, совет может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях. Она привела в пример работу Советов по вопросам развития лесного комплекса и по региональному здравоохранению, благодаря которым в регионах удалось решить много вопросов.

    Матвиенко подчеркнула, что «то, что оставила Украина с точки зрения здравоохранения в Крыму и Севастополе, не подлежит вообще никакому обсуждению». В этих регионах началось лицензирование медицинских учреждений, процесс шел непросто, однако более 70% медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии.

    Кроме того, Матвиенко сообщила, что приоритетными направлениями работы Совета Федерации в весеннюю сессию были вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций, а также социально значимые законы и меры поддержки участников СВО.

    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

    Коментарии (50)
    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    Коментарии (25)
    29 июля 2023, 23:59
    Путин назвал последствия введения польских сил на Украину

    Путин: Введение польских сил на Украину станет началом отторжения ее западных земель

    Tекст: Ольга Никитина

    Введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше, заявил президент России Владимир Путин.

    «Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности [на Украине], потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», – приводит его слова ТАСС.

    Планы по отторжению Западной Украины в пользу Польши, как подчеркнул президент Путин, никогда не покидают польские элиты. Эта идея у них живуча, отметил глава государства.

    На прошлой неделе Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (9)
    29 июля 2023, 19:25
    Путин подвел итог саммита Россия – Африка

    Путин: Саммит «Россия – Африка» прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами

    Путин подвел итог саммита Россия – Африка
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо выразил мнение, что саммит «Россия – Африка» прошел на очень хорошем уровне. Он также поблагодарил президента Республики за то, что тот принял решение посетить Петербург, передает РИА «Новости».

    «Немногим более месяца назад здесь, в Петербурге, обсудили с главами делегаций ряда африканских государств, в том числе, с вашим представителем пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием... На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия», – сказал российский лидер.

    Путин отметил, что Россия и Конго  взаимодействуют в ООН и на других международных площадках.

    «Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе о борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе и так далее», – сказал президент России.

    Он также сказал, что будет рад видеть президента Республики Конго в воскресенье на главном Военно-Морском параде.

    Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

    Коментарии (15)
    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

    Коментарии (4)
    30 июля 2023, 01:17
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, говоря в ходе пресс-конференции о стремлении Польши осуществить вторжение на Украину, со ссылкой на историков привел слова Иосифа Сталина, который в разговоре Уинстоном Черчиллем напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.

    «Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: «Зато Варшава входила». Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

    Путин подчеркнул, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

    Коментарии (43)
    31 июля 2023, 09:18
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.

    В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

    Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

    Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

    Коментарии (21)
    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

    Коментарии (0)
    30 июля 2023, 00:36
    Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

    Путин фразой «утром деньги, вечером стулья» описал выход России из зерновой сделки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин использовал фразу «утром деньги, вечером стулья», говоря о приостановлении Россией зерновой сделки и при каких условиях она может быть возобновлена.

    Президент напомнил, что Россия неоднократно продлевала зерновую сделку под обещания Запада выполнить ее условия. «Помните известный диалог: «А можно утром стулья, вечером деньги? – Можно, но деньги вперед». Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Мы поэтому и сказали: «Пусть исполнят», – приводит его слова ТАСС.

    В качестве примера Путин привел обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию «Россельхозбанка». «Вы сначала сделайте, а потом мы вернемся, вот и все», – добавил глава государства, подчеркнув, что в этом «нет ничего такого, чего бы мы в слух не говорили».

    Путин также отметил, что главными бенефициарами зерновой сделки оказались крупные трейдеры, которые покупали украинское зерно со скидками и продавали по рыночным ценам «в благополучные страны». «При чем здесь интересы развивающихся стран и голодающих народов?» – добавил глава государства, напомнив, что российское зерно занимает на рынке долю в 20%, а украинское – всего в 5%.

    Глава государства сообщил также, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (0)
    29 июля 2023, 23:42
    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там боевиков «Азова» были

    Путин: Договоренности с Турцией о нахождения там отпущенных из плена боевиков «Азова» были

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), подтвердил президент Владимир Путин.

    «Договоренности были, других комментариев не будет», – передает ТАСС ответ президента на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение боевиков «Азова» на Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Путин подчеркнул, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине. «Одно с другим никак не связано», – заверил президент.

    Кроме того, глава государства сообщил, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

    Также Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о том, что они встретятся. «Или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до [президентских и парламентских] выборов [в Турции], но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал президент. «Но мы так и не договорились где – либо у нас, либо в Турции. Посмотрим», – добавил российский лидер.

    Путин также сообщил, что запланировал телефонный разговор с Эрдоганом на среду.

    Ранее в Турции сообщили, что дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков «Азова».

    Коментарии (2)
    29 июля 2023, 23:01
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    Путин: Две трети потерянной ВСУ с начала контрнаступления техники – западная
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе, но есть изменения – ВСУ берегут технику, сообщил президент Владимир Путин.

    «Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее», – передает ТАСС слова главы государства.

    С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Также Путин сообщил, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. «Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике», – отметил глава государства.

    Президент подтвердил, что он в курсе ситуации в зоне СВО, но не считает своим делом управление войсками. «Это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности», – сказал он.

    «Но, конечно, <…> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями», – сообщил глава государства.

    Президент отметил, что в пятницу после всех мероприятий саммита Россия – Африка «говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на Запорожском направлении». А целью звонка было «поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки».

    Коментарии (3)
    30 июля 2023, 05:15
    Путин объяснил последствия мобилизации на Украине

    Путин: На Украине скоро некому будет работать, все же мобилизованы

    Tекст: Ольга Никитина

    Результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там «все мобилизованы» и скоро некому будет работать, заявил президент Владимир Путин.

    «Украинское зерно на мировых рынках – меньше 5%, российское – свыше 20%. Вот значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. В следующем году еще будет ниже, потому что результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств, понятно, почему. Там уже скоро будет некому работать, все же мобилизованы», – приводит его слова ТАСС.

    При этом глава государства отметил, что мобилизационный ресурс на Украине иссякает. Об этом, по словам российского лидера, свидетельствует то, что подразделения ВСУ стали формировать из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    Российские военные захватили большое количество оружия НАТО в Донбассе
    Соратники Тесака получили длительные сроки заключения
    Суд освободил из-под ареста мать державшего 14 лет в заключении женщину
    Во Львове украинца оштрафовали за прослушивание песни Лепса
    Народный артист Юрий Назаров срочно госпитализирован

    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут

    Ожидаемый в 2023 году кризис, вероятно, откладывается. Экономисты признают, что Западу пока удается оставаться на плаву, подправив свое положение повышением ставок. Однако праздновать победу еще рано. Совсем избежать рецессии в США и во всем мире вряд ли получится. На это есть ряд причин. Подробности

    Перейти в раздел

    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины

    Украина попыталась атаковать российские корабли в Черном море безэкипажными катерами. В Сети предполагают, что речь идет о недавно представленных ВСУ морских дронах-камикадзе Magura V5. Они же могли применяться противником в случае с терактом на Крымском мосту. В чем заключаются особенности этих аппаратов и как России защитить свой флот? Подробности

    Перейти в раздел

    У российской Морской авиации есть пять главных задач

    Арктика становится одним из важнейших регионов для российских Вооруженных сил. Это прямо следует в том числе из того, как военное руководство видит развитие отечественной Морской авиации. Почему работа морских летчиков критически важна для безопасности России и какие главные задачи им необходимо сегодня решать? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы на Украине пугают Зеленского

    На Украине не утихает дискуссия о целесообразности проведения парламентских и президентских выборов в период военного положения. Их проведения может потребовать Запад, чтобы показать легитимность и демократичность киевских властей. Однако в самом Киеве выборов побаиваются даже в офисе Зеленского. Сумеет ли он убедить Запад не проводить голосование в нынешних условиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............