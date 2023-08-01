Матвиенко предложила Путину создать совет по интеграции новых регионов

Tекст: Ольга Никитина

Матвиенко отметила, что в новых регионах необходимо «начинать все с чистого листа» с точки зрения законодательства. «Опыта у них, конечно, не хватает», – приводятся слова спикера СФ на сайте Кремля.

В сентябре, сообщила Матвиенко, в этих регионах будут избраны региональные парламенты, и важно, чтобы принимаемые законы соответствовали и Конституции, и российскому законодательству.

Кроме того, совет может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях. Она привела в пример работу Советов по вопросам развития лесного комплекса и по региональному здравоохранению, благодаря которым в регионах удалось решить много вопросов.

Матвиенко подчеркнула, что «то, что оставила Украина с точки зрения здравоохранения в Крыму и Севастополе, не подлежит вообще никакому обсуждению». В этих регионах началось лицензирование медицинских учреждений, процесс шел непросто, однако более 70% медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии.

Кроме того, Матвиенко сообщила, что приоритетными направлениями работы Совета Федерации в весеннюю сессию были вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций, а также социально значимые законы и меры поддержки участников СВО.