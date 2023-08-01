В Индии восхитилось боем российского танка с колонной техники ВСУ

  • Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
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    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
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    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    8 комментариев
    Новости
    08:42Владелец бренда Nemiroff потребовал прекратить выпуск продукции в России

    Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала спецоперации компания Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует от холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, сообщили СМИ.

    08:37В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений

    В России количество преступлений, совершенных при помощи сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.

    08:28В Индии восхитилось боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    08:22Россия сократила экспорт в Турцию до досанкционного уровня

    Импорт Турции из России в июне 2023 года составил 2,91 млрд долларов – это самый низкий показатель за месяц с октября 2021-го. При этом импорт энергоносителей сократился на 20% в денежном выражении, следует из данных Турецкого института статистики.

    08:18В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил главе российского правительства Михаилу Мишустину разрешить показ в России зарубежных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей.

    07:54Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    07:48«Ланцеты» уничтожили Leopard и Bradley ВСУ в Запорожской области

    Барражирующие боеприпасы «Ланцет» за сутки уничтожили танк Leopard и БМП Bradley вооруженных сил Украины у Работино, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    07:17Рубль подешевел к доллару и евро

    На старте торгов рубль дешевеет к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

    06:57Минобороны Украины признало проблему уклонения от мобилизации

    Нарастает проблема уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

    06:53Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.

    06:26МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    05:56Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    05:28Франция пожаловалась на «российско-африканский стиль» событий в Нигере

    Сообщения о том, что Франция намерена осуществить военное вмешательство в ситуацию в Нигере, не соответствуют действительности, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна.

    04:59НАСА получило сигнал от «Вояджера-2»

    Получен сигнал от космического зонда «Вояджер-2», связь с которым была потеряна, сообщило НАСА.

    04:29ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    1 августа 2023, 08:28

    В Индии восхитилось боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

    Коментарии (59)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (26)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (16)
    31 июля 2023, 20:02
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намерен производить и тестировать на своей территории западное оружие, страна может стать полигоном для испытания вооружений, сказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    По его словам, Украина может стать «арсеналом свободного мира», оборонная промышленность будет динамично развиваться десятилетиями, сейчас идут переговоры об испытаниях вооружений с рядом производителей западного оружия, передает РИА «Новости».

    Многие международные компании смогут производить и тестировать «свой продукт в условиях реальной войны», проводить исследования и модернизировать его, уточнил министр.

    Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

    Коментарии (26)
    31 июля 2023, 11:37
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области

    Балицкий рассказал об отказе украинских военных от наступления в Запорожской области

    Tекст: Алина Власенко

    Украинские военные отказываются наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские военные отказываются идти в наступление, многие сдаются в плен. Балицкий написал в Telegram, что потери у ВСУ колоссальные, а действия противника неслаженные.

    Ранее Балицкий сообщил, что две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу.

    Коментарии (5)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (4)
    31 июля 2023, 12:49
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления

    Песков: Контрнаступление ВСУ не получается так, как оно задумывалось

    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что ВСУ так и не добились успехов на поле боя, а киевский режим находится в весьма трудной ситуации. «Контрнаступление у Украины не получается так, как задумывалось Киевом», – указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 13:41
    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

    Шойгу: Российские силы освободили Ковалевку, Сергеевку и ж/д станцию Молчановка

    Шойгу сообщил об освобождении Ковалевки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные в ходе спецоперации освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    По словам министра, российские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении, сказал Шойгу, слова которого приводятся в Telegram Минобороны.

    Министр уточнил, что особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Кроме того, Шойгу отметил действия 238-й артиллерийской бригады, 31-го инженерно-саперного полка и 23-го истребительного авиационного полка.

    Глава Минобороны подчеркнул, что российские силы продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям военных продвижения ВСУ не допущено. При этом командование украинских войск все еще бросает новые силы на штурм российских позиций.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 04:29
    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    ПВО уничтожила два беспилотника в Московском регионе, третий подавлен средствами РЭБ

    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки «по объектам в городе Москве и Московской области». Российская ПВО уничтожила в воздухе два украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья. Третий беспилотник подавили средства РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    В экстренных службах сообщили, что обломки беспилотника обнаружены, их «отправят на взрыво-техническую экспертизу», передает ТАСС.

    Напомним, мэр города Сергей Собянин сообщил, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17 этажа. В экстренных службах сообщили, что «нарушено остекление» 50-этажной башни IQ-квартале. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Собянин сообщил, что «нарушено остекление 150 кв. м». Тем временем аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

    Коментарии (9)
    31 июля 2023, 10:17
    ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах
    ФСБ задержала троих россиян за передачу «Правому сектору» данных о военных объектах
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Воронежской области, передававших информацию о российских военных объектах запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Троих жителей Воронежской области подозревает в государственной измене за действия, направленные против безопасности России. В частности, задержанные передавали украинской националистической организации «Правый сектор» информацию о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, передает ТАСС.

    Задержанные признались, что были завербованы в 2022 году командиром роты добровольческого украинского корпуса, являющегося структурным подразделением «Правого сектора». Они также признали, что их деятельность была направлена против безопасности России.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

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