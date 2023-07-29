Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

  • ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении
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    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    Экс-разведчик США: Зеленский столкнется с двумя плохими вариантами
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Новости
    13:15Подведены итоги грантового конкурса «Движения первых»

    По итогам заседания конкурсной комиссии грантового конкурса «Движения первых» утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.

    13:11Украинцам рекомендовали не жать руки российским шахматистам

    Федерация шахмат Украины советует украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

    13:05Евросоюз отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

    Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    12:55Вучич: Нападение на Сербию сейчас стало бы заметно труднее, чем в 1999 году

    «Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти стремится втянуть Сербию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    12:33ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении

    Две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    12:33Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    12:28В Подмосковье с подозрением на отравление в больницы попали 34 человека

    В Красногорске с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.

    12:26Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями

    Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:22Экс-мэр Рима назвал катастрофой для Италии поддержку позиции США по Украине

    Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.

    12:17Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

    Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    12:10Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

    Районный суд Самары постановил заключить под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

    12:09Россия предложила Африке создать независимую финансовую инфраструктуру

    Москвы призвала увеличить долю расчетов в национальных валютах с Африкой, а также создать независимую финансовую инфраструктуру, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    12:06Встреча Путина с африканскими лидерами по Украине продлилась до 2.00

    Президент Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    11:42Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

    Мужчина, задержанный по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, полностью признал вину и раскаялся, сообщил адвокат Вячеслав Павелкин.

    11:42Рок-музыкант Гарик Сукачев попал в больницу

    В субботу рок-музыкант, композитор и режиссер театра и кино Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья, его концерт в Карелии отменили.

    29 июля 2023, 12:33

    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    В Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/voenacher

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Видео появилось в Telegram-канале «Повернутые на Z войне» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик, так как он содержит ненормативную лексику; публикация от 29 июля).

    Telegram-канал «Рыбарь» назвал видео потрясающим и посоветовал слушать комментарии наблюдателей и радиообмен, чтобы «осознать накал и напряжение».

    Несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж российского танка дал бой. В результате два танка и шесть броневиков ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошел для перезарядки.

    «Рыбарь» напоминает, как в прошлом году на Херсонском направлении один Т-72Б3 остановил целую колонну противника. Также канал обращает внимание, что с помощью беспилотника командование в режиме реального времени наблюдает за обстановкой, радиообмен ведется постоянно.

    «Надеемся, что за такое мастерство танкисты получат государственные награды. Именно железная воля, боевой дух и навыки личного состава раз за разом срывают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

    Журналист ВГТРК Андрей Медведев со своей стороны также предложил наградить экипаж званиями Героев России. Он подчеркнул, что наступление украинских националистов разбилось не об укрепления, а о «стальную волю и мужество русских воинов».

    «Техника или укрепления ничто, без мотивации и отваги тех, кто там находится. Очень хочется, чтобы были названы имена русских героев. А видео надо разбирать в деталях в военных училищах», – подчеркнул Медведев.

    Журналист отметил, что связка «коптер-танк» является «страшной силой», и высказался за то, чтобы корректировщика также наградили.

    Наглядные скриншоты опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

    Ранее военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (93)
    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (28)
    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (70)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

    Коментарии (23)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 08:56
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинских войск

    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    Согласно отчету министерства обороны Великобритании, одним из основных улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой, радиус действия которой составляет 15 километров.

    Как пишет автор статьи Forbes, новое оружие значительно улучшает боевые возможности российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением и «Атака» с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.

    Тем временем ЛМУР находится в другом классе.Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальние дистанции оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель, передает РИА «Новости».

    Ракету «305», известную и как «Изделие 305», впервые представили на выставке «Армия – 2021». Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    Коментарии (7)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

    Коментарии (16)
    29 июля 2023, 08:38
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию

    Немецкий генерал Фрейдинг: Разминирование на Украине обрушило военный принцип действий НАТО

    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    @ Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

    По словам военного, разминирование обороняемых российскими силами районов дорого обходится украинцам. Порой специалистам приходится ползать по минным полям на животе и вручную обезвреживать мины, при этом они часто подвергаются обстрелу со стороны России, передает РИА «Новости» слова Фрейдинга.

    Немецкий военный привел данные Госдепартамента США, согласно которым заминированная территория на Украине равна почти половине территории Германии. Фрейдинг пожаловался, что процесс разминирования обрушил военный принцип действий НАТО, который предполагает, что мины следует обходить, а не разминировать.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Коментарии (18)
    29 июля 2023, 08:20
    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором

    Экс-разведчик ВС США Риттер: После провала контрнаступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов

    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алина Власенко

    После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

    По словам экс-разведчика, Киеву придется выбирать между соглашением на территориальные претензии России и продолжением боевых действий. При этом, считает Риттер, в первом случае Украина потеряет возможность вступить в НАТО, а во втором – потеряет новые территории и будет уничтожена как нация, передает РИА «Новости».

    Риттер в статья для Consortium News указывает, что киевскому режиму пришлось принести в жертву своих граждан ради вступления в Североатлантический альянс, но из-за провала на поле боя Украина так и не получила желаемого.

    Бывший разведчик считает, что после завершения конфликта на Украине альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за существование в новом формирующемся миропорядке.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

    Коментарии (17)
    28 июля 2023, 21:40
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    RT: На Украине полицейские попытались забрать в армию мужчину прямо с пикника

    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    По данным RT, в украинских соцсетях распространились кадры, на которых видно, как военный и полицейский разговаривают с мужчиной во время отдыха на берегу водоема. В какой-то момент начинается потасовка, и мужчина выбивает из рук полицейского папку для документов.

    Сотрудники полиции пытались скрутить мужчину, но ему на помощь приходит другой отдыхающий. После этого полицейского сталкивают в реку, а военком отступает в сторону.

    Где и когда были сняты кадры, неизвестно.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 июля 2023, 16:08
    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава Rheinmetall заявил о желании начать ремонт танков на Украине

    Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    «Мы хотим начать работу после летнего перерыва», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В июле Паппергер в интервью телеканалу CNN заявил о планах Rheinmetall открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшее время.

    В МИД России ранее отметили, что завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС России, если там появится.

    Коментарии (16)
    29 июля 2023, 01:59
    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»

    Путин заявил, что Запад вспоминает о международном праве только для его использования против кого-то

    Путин заявил, что Запад «плевать хотел на Устав ООН»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда хотят использовать его как инструмент против кого-то, в том числе против России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны». Также, по словам Путина, «они забыли, как действовали в Ливии – без всякого решения Совета Безопасности ООН». сообщается на сайте Кремля.

    «Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на Устав ООН», – заявил он. По словам Путина, если на Западе хотят, чтобы «кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права», то западные государства должны «сами исполнять эти же нормы».

    «Это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любых споров», – сказал президент. Он полагает, что у Запада «не получится» использовать Устав ООН против России. Путин заявил, что Москва «действует в полном соответствии с Уставом». Он сказал, что «не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других».

    Напомним, в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с лидерами семи африканских стран, которые участвуют в миссии по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2023, 13:55
    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Президент ЮАР Рамафоса: Конструктивное взаимодействие приведет к завершению украинского конфликта

    Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    По словам лидера ЮАР, для мирного решения конфликтов необходимы диалог и приверженность Уставу ООН, передает ТАСС.

    Рамафоса также выразил надежду, что конструктивное взаимодействие и переговоры помогут привести к окончанию конфликта между Москвой и Киевом.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

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