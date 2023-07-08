Президент Грузии назвала срыв гей-фестиваля «нарушением конституции»

Президент Грузии Зурабишвили заявила о нарушении конституции республики из-за срыва фестиваля ЛГБТ в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о нарушении конституции республики из-за срыва фестиваля ЛГБТ в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зурабишвили заявила, что сотрудники правоохранительных органов республики не смогли гарантировать участникам мероприятия безопасность. В связи с этим президент Грузии заявила о нарушении конституционных прав на свободу собраний и выражений.

Она также обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в том, что та подталкивала «радикальные группы» к срыву мероприятия. Зурабишвили назвала это «чрезвычайной реальностью».

Посол Британии в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» событиями на озере Лиси в Тбилиси, так как мероприятие оказалось сорванным, «несмотря на подготовку и превентивные меры». Он призвал власти Грузии наказать всех тех, кто «своими агрессивными действиями помешали проведению мирного собрания».

В свою очередь посол Германии в республике Петер Фишер заявил, что суббота стала «печальным днем в Грузии», где якобы был «нарушен закон», а также право на свободу собраний, предусмотренное Декларацией о правах человека, которая ратифицирована Грузией. «Полная поддержка Tbilisi Pride», – заявил глава немецкой дипмиссии.

Ранее полиции пришлось эвакуировать участников гей-фестиваля с места проведения мероприятия на озере Лиси вблизи Тбилиси. Несколько противников проведения гей-фестиваля в Грузии были задержаны полицией.