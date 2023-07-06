Захарова сыронизировала над идеей французских сенаторов отключить TikTok

|
6 июля, четверг | Последнее обновление — 23:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине
Разделы
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
Подробности...
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников.
Подробности...
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера.
Подробности...
240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...
Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Захарова сыронизировала над идеей французских сенаторов отключить TikTok
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на инициативу французских сенаторов об отключении на территории своей страны в период беспорядков социальной сети TikTok.
«Где же ваши ценности?» – спрашиваем мы с китайцами и иранцами», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, парламентская комиссия во Франции провела расследование, по итогам которого потребовала приостановить работу соцсети TikTok в стране, а также потребовать ее отключения по всему ЕС.
Кроме того, власти Франции потребовали от цифровых платформ выключить ряд функций, которые, по мнению Парижа, позволяли участникам беспорядков координировать нападения.
Иран вступил в ШОС
|
|
Шанхайская организация сотрудничества на 23-м саммите под председательством Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана.
Иран стал девятым членом ШОС, в 2022 году в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана для вступления в организацию, передает ТАСС.
В секретариате организации в Пекине прошла торжественная церемония поднятия флага Ирана в связи с принятием страны в ряды ШОС.
Президент Ирана Эбрахим Раиси на саммите заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими странами по созданию транспортных коридоров.
Он указал на важность сотрудничества с Россией в создании железнодорожного коридора, который обеспечит нормальное функционирование цепочек поставок.
Иран, по его словам, будет поддерживать проекты по созданию инфраструктуры для развития торговли членов ШОС, такие как международный транспортный коридор «Север – Юг». Также страна готова обеспечить доступ к иранским портам странам, которые не имеют выхода к морю.
Ранее в ходе саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к организации.
МИД: Поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие оказалось у протестующих во Франции
Протестующие во Франции применяют оружие, которое западные страны поставляют киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Поставляемое Киеву оружие оказывается в руках протестующих и применяется против французских правоохранителей, заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что оружие поставляют сама Франция, НАТО и другие западные страны, средства, вливаемые в украинских националистов, бумерангом оказываются на территории самих стран-спонсоров и «бьют по их собственному народу».
В среду глава МВД Франции Жеральд Дармен заявил, что по всей стране прекратились беспорядки.
Сбор средств для застрелившего подростка французского офицера превысил пожертвования семье жертвы
France24: Сбор средств для застрелившего подростка французского офицера превысил пожертвования семье жертвы
|
|
Для семьи полицейского, застрелившего 17-летнего подростка во Франции, собрано более 1,47 млн евро (1,6 млн долларов), что значительно превышает пожертвования семье убитого Нахеля.
Сбор средств от имени офицера, находящегося под стражей по обвинению в умышленном убийстве, был запущен на платформе GoFundMe ультраправым медийным деятелем Жаном Мессией, который получил более 72 тыс. частных пожертвований, передает France24.
Между тем левые политики назвали сбор средств позорным и призвали к его закрытию, в то время как ультраправые выступили на защиту полиции, так как она является ежедневной мишенью насилия в бедных пригородах городов Франции.
Для семьи погибшего подростка собрано 352 тыс. евро.
Во Франции начались беспорядки после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения. Французское общество в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов.
Во Франции испугались появления у протестующих оружия НАТО с Украины
Agoravox: Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие
|
|
Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие западного производства, которое уже давно появилось на черных рынках Европы, в том числе противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные Stinger, утверждается в материале на портале AgoraVox.
Автор статьи предупредил, что переданное Киеву странами НАТО оружие западного производства в условиях бесконтрольного оборота оружия во время конфликта на Украине уже давно появилось на черных рынках Европы – и существует риск того, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков, передает РИА «Новости».
Более того, по мнению автора публикации, в руках протестующих во Франции скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.
В связи с существованием вышеописанных рисков автор материала задался вопросами: пойдут ли участники беспорядков во Франции дальше грабежей и поджогов автомобилей и не примет ли их обида за убитого сверстника форму реальной гражданской войны, которая имела бы подпитку в виде бесконтрольно отправляемого Украине оружия стран НАТО. «Не грозит ли Франции война с «иностранными сообществами» на ее же земле?» – подытожил журналист.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране якобы пройден.
Макрон допустил отключение соцсетей во Франции
Макрон заявил о возможном отключении соцсетей во Франции в кризисных ситуациях
В случае кризисных ситуаций у властей должна быть возможность регулировать или отключать соцсети, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
На совещании с мэрами коммун, затронутых беспорядками, Макрон заявил о необходимости «проанализировать использование социальных сетей молодежной аудиторией». По его словам, нужно «подумать о запретах, которые следовало бы ввести». «Не надо делать это сгоряча, и я рад, что этого нам не потребовалось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на BFMTV.
Макрон полагает, что требуется «трезвая дискуссия». Он заявил, что в случаях, когда «соцсети используются для нелегальных собраний или попыток убийства, есть, что обсудить».
BFMTV считает, что заявление Макрона связано с использованием участниками погромов во Франции приложений TikTok, Snapchat и Telegram для съемки насилия, ограблений и для организации нелегальных собраний.
Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего парня. Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране пройден.
Лукьянов назвал преимущества вступления Ирана в ШОС
Политолог Лукьянов спрогнозировал усиление ШОС благодаря Ирану
|
|
Иран, вступив в ШОС, улучшает свой международный престиж и показывает бесперспективность попыток его изоляции. Россия, как и другие участники организации, приобретает влиятельного партнера для реализации новых проектов в Евразийском регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее президент России Владимир Путин приветствовал присоединение Ирана к объединению.
«Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято два года назад, сейчас же поставлена точка в этой процедуре. Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции. Кроме того, членство открывает новые экономические и логистические возможности для государства», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Поскольку одной из целей ШОС является формирование механизма регулирования политических процессов в Евразии, то вступление Ирана, как влиятельной региональной державы, положительно скажется на авторитете и возможностях организации. У Тегерана также нет практически никаких противоречий с другими странами-членами, что является несомненным плюсом. Ранее присоединение Индии и Пакистана, которые конфликтуют между собой, привело к «ступору» в работе объединения. Сейчас такого не повторится», – отмечает эксперт.
«Иран – это дружественная России страна. Так что его вступление в ШОС – позитивная новость для нас. Скорее всего, членство Тегерана в организации расширит возможности для реализации совместных региональных проектов», – резюмировал Лукьянов.
Ранее Владимир Путин в рамках саммита ШОС приветствовал присоединение Ирана к организации, сообщает ТАСС. Он отметил, что Тегерану необходимо помочь встроиться во все процессы объединения. Глава России подчеркнул, что власти Исламской Республики осуществили все необходимые приготовления для вступления менее чем за два года.
Путин сказал, что рост авторитета и влияния ШОС не может не вызывать удовлетворения. По его словам, многие страны стремятся к налаживанию равноправного диалога с организацией и даже рассматривают возможность подключения к ее работе. «Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать», – добавил президент РФ.
Напомним, во вторник в Нью-Дели открылся саммит объединения. Встреча проходит в виртуальном режиме, а главной темой стала Towards a SECURE SCO («На пути к безопасному ШОС»). На заседании председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов. Также государства – члены ШОС в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации.
В МВД Франции заявили об окончании беспорядков в стране
Глава МВД Франции Дармен заявил об окончании беспорядков в стране
По всей французской территории прекратились беспорядки, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дармен на слушаниях в сенате.
Однако полиция страны все еще находится в режиме повышенной готовности, несмотря на прекращение погромов, заявил Дармен, передает ТАСС.
Напомним, в республике начались беспорядки после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения. Жители страны склонны винить в произошедшем слабость правительства перед насилием мигрантов.
Иран позитивно оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу
Иран хорошо оценивает переговоры с Россией по созданию газового хаба в республике, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК.
Он добавил, что переговоры начались около двух месяцев назад, передает ТАСС.
Также, по словам Оуджи, Иран обладает большими запасами газа и инфраструктурой для создания хаба. Он подчеркнул, что Иран успешно ведет обсуждения с разными странами.
Ранее сообщалось, что Иран при участии России, Туркмении и Катара планирует создать в промышленном районе Ассалуйе в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива газовый хаб.
Вучич на пресс-конференции с премьерами стран НАТО заявил об агрессии альянса
Вучич на пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Люксембурга Рютте и Беттелем заявил об агрессии НАТО
|
|
В конце ХХ века Сербия подверглась жестокому нападению со стороны НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Люксембурга Ксавье Беттелем.
Вучич подчеркнул, что НАТО действовало «не в соответствии с решением Совбеза ООН». «У вас, конечно, другое толкование. Это то, к чему мы уже привыкли», – сказал он, призвав вести диалог, «чтобы понимать друг друга намного лучше».
Ему был задан вопрос об отношении к тому, что ЕС жестко критиковал Сербию за разгон антикоронавирусных демонстраций, но в связи с ситуацией во Франции такой критики не наблюдается, передает ТАСС.
Вучич отметил, что в Сербии «применяли гораздо меньше силы». По его словам, «это двойные стандарты», к которым Сербия «привыкла», подобное началось «не вчера, даже не позавчера». «Так было всегда», – сказал он, выразив при этом поддержку властям Франции. Он надеется на скорое прекращение беспорядков.
Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего парня. Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов.
Французским инструкторам велели не привязываться к украинским военным
Figaro сообщила об указании французским инструкторам не заводить дружбу с украинскими военными во время обучения
Инструкторам вооруженных сил Франции, которые обучают украинских военных, велели не заводить с ними дружбу, так как высока вероятность гибели подопечных, сообщают СМИ.
Французский офицер сообщил, что «поступило указание не завязывать контакты с украинцами». Основной причиной называют секретность – стороны боятся утечек учебной программы и не хотят «давать лишних разведданных России», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Однако французских инструкторов также пытаются «уберечь от эффектов войны». Один из офицеров, обсуждая тренировочные программы в странах Прибалтики, заявил, что большая часть украинских военных, которых после подготовки отправили под Артемовск, «после этого не подавали признаков жизни». В результате у инструкторов были «случаи посттравматического стресса».
Figaro признает, что «Запад ведет опосредованную войну на Украине», хоть и не уточняет с кем. Издание публикует данные США, из которых следует, что с 2014 года на 40 базах 33 государств обучение прошли 67 тыс. украинских военных.
Напомним, весной западная пресса сообщала, что в боях за Артемовск участвовали несколько лучших бригад вооруженных сил Украины. В июне глава российского государства Владимир Путин заявил, что потери украинской стороны в ходе начавшегося летом контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Эксперт: ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада
Политолог Межуев: Развитие ШОС – часть процесса формирования многополярного мира
|
|
«Евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС.
«Активное участие Путина в развитии ШОС показывает, что формирование справедливого многополярного мира – состоявшийся факт, реальность. Запад не командует большей частью мира, и укрепление ШОС – дополнительное тому подтверждение. ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада», – пояснил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.
«Кроме того, для Москвы развитие экономический связей внутри ШОС носит приоритетное значение, поскольку нам важно, чтоб ни одна из стран ШОС не присоединилась к санкционной войне Запада против России. Вообще, евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», – подчеркнул собеседник.
«Многие предполагают, что развитие ШОС позволит создать зону торговли от Средиземного моря до Тихого океана. Насколько это сейчас возможно – трудно сказать, поскольку здесь многое зависит в том числе и от стран Евросоюза. Но это стремление можно приветствовать», – полагает аналитик.
«Кроме того, перед ШОС стоит и другой вызов – поиск единой ценностной рамки, которая объединит православную Россию и шиитский Иран, демократическую Индию и коммунистический Китай. Но для всех стран ШОС выстраивание незападного мира является общим идеологическим вектором. В этом ключе ведется и, например, молодежная политика в России. Поэтому Путин инициировал проведение крупных международных проектов – Международного фестиваля университетского спорта и Всемирного фестиваля молодежи», – указал он.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Во встрече также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко, Ирана Эбрахим Раиси, Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Путин отметил, что ШОС – сторонник многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН. Президент сообщил, что торговля России с членами ШОС в прошлом году выросла на 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов, а с января по апрель этого года прибавила еще 35%. Более 80% сделок между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.
Также ШОС на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров.
FT: Си Цзиньпин просил Путина не использовать ядерное оружие в зоне СВО
Financial Times: Си Цзиньпин просил Путина не использовать ядерное оружие в зоне спецоперации
Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского лидера Владимира Путина от использования ядерного оружия во время спецоперации, сообщает газета Financial Times со ссылкой на российских и китайских чиновников.
Как указывает издание, чиновники в Китае заявляли, что считают своим достижением отказ Москвы от ядерных угроз. Более того, один китайский чиновник назвал это центральным элементом кампании Китая по восстановлению отношений с ЕС, передает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
При этом в Киеве выражали беспокойство, что намерения Китая не являются искренними в связи с тесными контактами Пекина с Москвой. Тем не менее предостережение Си Цзиньпина Путину вселило в страны Запада надежду, что Китай придерживается антиядерной риторики за закрытыми дверями, подчеркивает газета.
Как отметил один анонимный высокопоставленный чиновник американской администрации, Китай взял на себя ответственность за отправку сообщения на всех уровнях.
Кроме того, издание указывает на то, что Путин, по информации близких к Кремлю источников, счел использование тактического ядерного оружия недостаточным на поле боя. Так, ядерный удар мало поможет российским войскам в продвижении на фронте, но превратит подконтрольные России районы в «облученную пустошь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.
Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил
Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.
По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».
Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.
Ален Делон присоединился к иску детей против собственной спутницы
Дети французского актера Алена Делона обратились в суд с жалобой на спутницу отца Хироми, которая якобы вскрывала личную корреспонденцию актера и похищала письма, сообщает телеканал BFMTV.
Дети заявили о причинении морального вреда, сообщается, что 87-летний актер «поддержал иск» к спутнице. Согласно французскому законодательству, женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф в сумме до 45 тыс. евро, передает ТАСС.
Актер завершил карьеру в 2017 году, а летом 2019 перенес инсульт. За свою карьеру Делон снялся в более чем 90 фильмах.
Семья убитого в Нантере подростка подала жалобу из-за сбора денег полицейскому
Семья убитого в Нантере пожаловалась на организатора сбора средств для семьи полицейского, застрелившего подростка
Семья Наэля Мерзука, которого застрелил французский полицейский в Нантере, подала жалобу в прокуратуру против Жана Мессиа, собирающего деньги в помощь семье этого полицейского, сообщили СМИ.
Мессиа обвиняют в мошенничестве, незаконном использовании данных полиции и сокрытии преступления. По каждому из обвинений грозит наказание в пять лет тюрьмы, а также штрафы от 300 тысяч евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC.
Как заявил адвокат семьи подростка, Мессиа незаконно использовал информацию о правонарушениях погибшего, чтобы тот выглядел «рецидивистом». Адвокат сомневается в том, получит ли собранные деньги «кто-то из близких полицейского». По его словам, «нет уверенности» в том, кто «в действительности» окажется «бенефициаром» сбора средств.
Напомним, сообщалось, что для помощи семье полицейского собрали более 1 млн евро, а для семьи убитого молодого человека люди пожертвовали чуть меньше 200 тыс. евро. Ультраправый публицист Мессиа сообщил о завершении сбора средств, когда было собрано более 1,5 млн евро.
|
|