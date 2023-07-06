США обвинили Иран в захвате торгового судна в Персидском заливе

Появились данные о подозрительном исчезновении Пригожина за несколько дней до мятежа

Журналист Петров в эфире канала «Россия 1» рассказал о ходе расследования по делу о вооруженном мятеже Пригожина

Следственные органы России продолжают расследование уголовного дела, связанного с организацией вооруженного мятежа 24 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист Эдуард Петров.

Как сообщил Петров, дело по организации мятежа никто закрывать не собирался, расследование идет полным ходом, следователи и оперативники работают. Он сообщил, что они провели обыски по адресам, где располагаются офисы компаний Евгения Пригожина.



Петров сообщил, что одним из эпизодов дела является фейковое видео Пригожина о том, что якобы по силам и лагерю ЧВК был нанесен ракетный удар. Это видео было использовано как информационный повод для организации мятежа. Петров отметил, что уже доказана сфабрикованность этого видео – в нем есть несколько склеек, постановок, да и сам взрыв никем не был зафиксирован.

Журналист напомнил, что, по версии авторов этой постановки, силы Пригожина якобы были обстреляны в пятницу, что привело к мятежу. Однако, по данным следствия, подготовка к нему велась заранее. «Пригожин во вторник пропал вообще с радаров. Он не подходил к телефонам, его не было нигде на связи, его машина пустая перемещалась по территориям. То есть со вторника Евгений Пригожин пропал. И никто не знал, где он находится. И только в субботу Пригожин появился в Ростове», – рассказал Петров.



В эфире также были показаны обыски, которые силовые структуры провели в офисах компаний и медиаструктур Пригожина.



Напомним, напомним, в ночь с пятницы 23 июня на субботу 24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Данным мятежом попытались воспользоваться антироссийские силы за рубежом в своих интересах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев: «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать».

Одобрили мятеж самые явные враги России. Так, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объявил, что поддерживает действия Пригожина.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет», – пишет Ходорковский.

Глава МИД Украины Кулеба не скрывал своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия».

Однако радость русофобских сил длилась недолго. Они были разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.