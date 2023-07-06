Посол Грузии покинул Украину

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев по требованию президента этой страны Владимира Зеленского, который ранее отвел на процедуру 48 часов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Власти Грузии уже назвали решение Зеленского «вмешательством во внутренние дела» и исключили консультации по вопросу экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, жалующегося на ухудшение состояния здоровья в заключении, сообщила телекомпания «Имеди».



До того, как покинуть Киев, грузинский посол провел встречу в МИД Украины и объяснил украинской стороне ошибочность их позиции.

Также Закарашвили отметил, что ЕСПЧ ранее отказал адвокатам экс-президента в вывозе его за границу.

Тбилиси подчеркивает, что продолжит дружить с Киевом в «одностороннем режиме» и поддерживать Украину.

Примечательно, что посол Грузии работал в Киеве даже в то время, когда в самом начале СВО из столицы Украины эвакуировалось большинство дипломатов других стран.