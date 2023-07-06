Правозащитница: Зеленский запугивает жителей Донбасса на подконтрольной Киеву территории

Правозащитница Шеслер: Зеленский запугивает жителей Донбасса на подконтрольной Киеву территории

Для нынешних руководителей Украины граждане – это инструмент достижения политических целей. Поэтому население запугивают, насильно мобилизуют и даже убивают без суда и следствия, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании судить занявших сторону России жителей Донбасса.

«Только за пять месяцев текущего года свыше 1,5 млн человек из ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей получили российское гражданство. А с теми, кто сделал это в прошлом году, новых граждан России уже больше 2,5 млн», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Это все говорит о том, что несмотря на пропаганду украинских властей и откровенное запугивание, жители этих территорий считают своей страной Россию. Именно с ней они связывают будущее. Естественно, это угнетает украинскую власть. Поэтому своими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский угрожает в большей степени жителям еще подконтрольных ему территорий, чтобы те не поверили России», – отметила она.

«Люди, проживающие в новых российских регионах, никогда не захотят вернуться обратно к Украине. Они видели ситуацию в Харьковской области, в Херсоне и других территориях, куда возвращалась украинская власть. Все понимают, какие репрессии их могут ожидать. Кроме того, последние восемь лет мы наблюдали аналогичный террор по отношению к жителям Донбасса. Таким образом, можно говорить о том, что украинские власти, не стесняясь, демонстрируют свое человеконенавистничество и стремятся запугать население», – рассуждает собеседница.

«Для нынешних руководителей Украины граждане – это инструмент достижения политических целей. На все остальное им наплевать. Они не заботятся о правах и социальных нуждах людей. Достаточно посмотреть, какими насильственными методами они проводят мобилизацию и делают людей пушечным мясом», – заключила Шеслер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, полная версия которого вышла в эфир в среду.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он. По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент. Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины.

Ранее правозащитница Лариса Шеслер, комментируя заявление украинского МИД о готовности жителей страны к затяжному конфликту, отметила, что отношение граждан к мобилизации наглядно показывает обратное. Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. Он уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у ВСУ «было место для победы».