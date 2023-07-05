Во Франции призвали снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов

В Парижском регионе предложили снизить возраст уголовной ответственности из-за погромов

Председатель совета французского столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выступила за снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего подростка.

По ее словам, необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет, мы видели взрослых людей, совершеннолетних людей, которые на расстоянии направляют молодых, все более молодых людей, потому что они знают о безнаказанности, передает РИА «Новости».

Пекресс также выступила за введение ответственности для родителей, чьи дети принимают участие в беспорядках, в том числе за возможное лишение семейных пособий и социального жилья. Она потребовала, чтобы мэры могли выселять семью, ребенок в которой устроил беспорядок в своем районе.

Во Франции начались беспорядки после того, как полицейский при задержании застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения. Французское общество в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов.

Напомним, родителей во Франции предупредили о тюрьме за участие детей в беспорядках.