Сийярто заявил об ускорении строительства АЭС «Пакш» в Венгрии

Сийярто заявил об ускорении строительства новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии

Российский министр финансов Антон Силуанов подписал поправки в договоры о строительстве и финансировании венгерской АЭС «Пакш», после этого реализация проекта ускорится, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Силуанов на этой неделе подписал изменения в договор о строительстве и финансировании, все действия для ускорения инвестиций в проект станции с точки зрения права исполнены, заявил Сийярто, передает РИА «Новости».

Венгерский министр отметил, что рассчитывает на пуск новых блоков АЭС в 2030-2031 годах. Сийярто сообщил, что на площадке сооружения АЭС «Пакш – 2» начались работы по обустройству котлована, что является «очень важной фазой на подготовительном этапе строительства АЭС». «В августе начнется выемка грунта под шестой блок, то есть завершение процесса выдачи разрешений для уплотнения грунта идет по плану», – отметил он.

Он также указал, что Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в энергетике, торговле, коммуникациях. Венгерская сторона не намерена политизировать эти вопросы.

Будапешт планирует сохранить здравый и прагматичный подход к сотрудничеству с Москвой, и не поддержит санкции против нее в ядерной энергетике, так как эта область дает гарантии венгерской энергобезопасности, подчеркнул Сийярто.

Сотрудничество стран также продолжается в сферах, не затронутых санкциями, а это –здравоохранение, сельское хозяйство, банковскская сфера, строительство и продовольствие.

«Все компании, которые действуют в этих областях, будут пользоваться нашей поддержкой, мы будем надеяться на их успех в России», – заключил венгерский министр.

Ранее Сийярто заявлял, что Будапешт требует от других государств прекратить попытки помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома.