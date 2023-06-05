Венгрия потребовала не мешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал не мешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома

Будапешт требует от других государств прекратить усилия помешать строительству АЭС «Пакш-2» с участием Росатома, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Будапеште.

Сийярто заявил, что до сих пор Будапешту удавалось добиться того, чтобы атомная промышленность не подвергалась санкциям. «Но санкции существуют не только в письменном, но и в неписаном виде. … И некоторые государства все еще продолжают попытки заблокировать проект «Пакш-2», – заявил глава МИД в видеообращении в Facebook* (запрещен в России).



Министр отметил, что такие действия Венгрия расценивает как «нападение на собственный суверенитет и создание «препятствий для инвестиций в свою энергетическую безопасность». Он призвал «международных субъектов» не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и прекратить попытки замедлить или блокировать проект «Пакш-2», передает ТАСС.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил в понедельник с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым проект строительства АЭС «Пакш-2». Встреча состоялась в резиденции венгерского премьера – бывшем монастыре кармелитов в Будапеште.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров. Перед встречей с Орбаном состоялись переговоры Лихачева с Сийярто. По их итогам министр заявил, что «вскоре начнутся еще одни важные подготовительные работы по расширению АЭС в Пакше».

В мае Еврокомиссия одобрила изменения, внесенные Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2», для продолжения строительства двух новых ядерных реакторов по проекту Росатома.