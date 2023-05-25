Еврокомиссия одобрила продолжение строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Сийярто: Еврокомиссия одобрила изменения, внесенные Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2»

Еврокомиссия одобрила изменения, внесенные Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2», для продолжения строительства двух новых ядерных реакторов по проекту «Росатома», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Министр отметил, что внесенные поправки позволят ввести энергоблоки АЭС «Пакш» в эксплуатацию в ближайшее десятилетие. Он также добавил, что при строительстве будут применяться самые высокие стандарты ядерной безопасности, передает ТАСС.

Сийярто заявил, что изменения в финансовые и технические документы потребовались в связи с тем, что первоначально соглашения заключались в 2014 году, с тех пор много чего поменялось.

Министр подчеркнул, что АЭС в Пакше станет долгосрочной гарантией энергетической безопасности в Венгрии.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает отказ Берлина выдать лицензию на создание автоматизированной системы управления для строительства АЭС «Пакш-2», осуществляемого по проекту «Росатома», как посягательство на энергетический суверенитет Венгрии.

В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.