Будапешт обвинил Германию в посягательстве на суверенитет Венгрии

Сийярто: Берлин посягает на энергетический суверенитет Венгрии

Будапешт рассматривает отказ Берлина выдать лицензию на создание автоматизированной системы управления для строительства АЭС «Пакш-2», осуществляемого по проекту «Росатома», как посягательство на энергетический суверенитет Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, власти Франции выдали корпорации Framatom лицензию на создание автоматизированной системы управления для станции в Пакше, а правительство Германии отказывается выдать аналогичное разрешение компании Siemens Energy, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии указал, что против выдачи разрешения выступают вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок, представляющие партию «Зеленых», назвав подобные действия несправедливыми и нападением на энергетический суверенитет.

Он также отметил, что «некоторые европейские страны стремятся помешать осуществлению инвестиций в этот проект».

Ранее Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказаться от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Между тем, французские компании смогут участвовать в строительстве двух реакторов АЭС «Пакш-2» в Венгрии вместе с «Росатомом».

В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.