Хакеры атаковали приложение и сайт РЖД

Массированная хакерская атака предпринята на сайт и мобильное приложение РЖД, на данный момент эти сервисы не работают, сообщили в самой компании.

Покупатели могут приобрести билеты через кассы на станциях и вокзалах, они работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале РЖД.

При попытке покупки билетов через электронные сервисы РЖД пользователям выходит ответ «Сервер не отвечает», приобрести таким способом билеты пока невозможно, отмечает РИА «Новости».

В РЖД отметили, что компания старается как можно быстрее восстановить работу своих сервисов.