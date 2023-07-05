Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько из «Кракена»

Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, сообщил общавшийся с пленным источник.

По словам Приходько, он чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, мастер спорта по боксу и призер чемпионата мира по кикбоксингу, пошел служить после возникшего недопонимания с тренером, передает РИА «Новости». По его словам, чтобы сделать себе карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине необходимо обязательно предоставить военный билет.

По словам боксера, в плен он попал на Артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.

«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили, я начал катиться в яму. В итоге я знаю, что у нас трое двухсотых (убитые) на том месте, где меня взяли в плен, один – трехсотый (раненый), но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе», – рассказал пленный.