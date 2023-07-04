Путин: Власти постараются расширять программы для талантливых людей Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Путин на совещании обсуждает ситуацию, которая сложилась на подъезде к Крымскому мосту. «Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них – ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича», – сказал он. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту, и сообщил, что для сокращения пробок задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – приводит слова Путина ТАСС. «Я так понял, вы сейчас сказали об этом, это (использование мощностей паромных переправ) и делается, и будет делаться, в том числе с использованием возможностей министерства обороны», – отметил он. Напомним, автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 километра. При этом пробка на въезде на Крымский мост со стороны Крыма полностью ликвидирована.

Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа

Фото: Александр Казаков/POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС. «Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России. «Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он. Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций. Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа. «Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы. В парламенте Крыма рассказали об иске к Украине по водной блокаде Глава комитета по законодательству парламента Крыма Трофимов рассказал об иске к Украине по водной блокаде

Фото: Sputnik на русском/Rutube

Текст: Антон Антонов

Иск по водной блокаде Крыма предъявлен министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственному агентству водных ресурсов Украины и украинскому управлению Северо-Крымского канала, сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Трофимов, который возглавляет рабочую группу по оценке последствий блокады, сообщил, что неявка ответчиков не повлияет на «возможность проведения» суда. Иск готовили полтора года, сообщил Трофимов. По его словам, «каждая копейка», которую пришлось потратить на борьбу с последствиями действий украинских властей, «подтверждена документально». Как заявил Трофимов, «с чем-то не согласиться» в иске окажется очень трудно, передает РИА «Новости». Напомним, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более 152 млрд рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова. Новости СМИ2 Туристов призвали учитывать время на прохождение досмотра на Крымском мосту Минэкономразвития призвало туристов учитывать время на прохождение досмотра на Крымском мосту

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

При планировании поездок в Крым необходимо учитывать время на прохождение досмотровых процедур, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Вместе с этим, по данным Минтранса, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Автомобилисты обеспечены питьевой водой, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составила около 13 километров. Сенатор Сергей Цеков заявил газете ВЗГЛЯД, что меры безопасности при въезде в Крым усилены, однако мы видим, что никакие попытки Киева запугать россиян не увенчались успехом. На Крымскому мосту выделили полосу для туристических автобусов

Фото: UMITRU DORU/AP/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Для туристических автобусов на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани выделена отдельная полоса, они двигаются в сопровождении нарядов ДПС. Туристические автобусы пропускают по второй полосе подъезда к Крымскому мосту со стороны Кубани, движение автомобилей организовано только по одной полосе, передает ТАСС. Агентство пишет, что автомобильная пробка начинается с 130-го километра автомобильной дороги Новороссийск – Керчь. Ранее в Минэкономразвития заявили, что при планировании поездок в Крым необходимо учитывать время на прохождение досмотровых процедур. Сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составила около 13 километров. Новости СМИ2 Эксперт: В новых регионах облегчены требования к идентификационным данным избирателей Политолог объяснил необходимость экстерриториальных участков и упрощенную идентификацию избирателей при проведении ЕДГ в новых регионах

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Открытие экстерриториальных участков в новых регионах позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя встречу Владимира Путина с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. «Тот факт, что сентябрьский масштабный Единый день голосования (ЕДГ) пройдет без переноса сроков и по установленным процедурам, говорит о стабильности внутриполитической ситуации в России. Электоральные процедуры пройдут в 85 регионах и коснутся около 65 млн человек», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Отдельно отмечу, что несмотря на военное положение в новых регионах России, ЕДГ пройдет и там. Местные жители получат возможность принять участие в голосовании и определить свое будущее. Кстати, в новых регионах также облегчены требования к идентификационным данным избирателей, поскольку у людей могут быть разные ситуации с паспортами», – подчеркнул собеседник. «Еще одно важное решение – открытие экстерриториальных участков в новых регионах. Это позволит находящимся там специалистам из других регионов принять участие в выборах. Причем речь идет не только о военных, но и о гражданских специалистах, волонтерах и медиках, которые работают в зоне СВО», – указал аналитик. «Кроме того, глава ЦИК сказала о повышении числа тех, кто пользуется дистанционным электронным голосованием (ЭДГ). За предыдущие четыре года их было около 5,5 млн человек, а в этом году прогнозируется 21,5 млн. У них уже есть верифицированные записи на портале госуслуг», – указал политолог. «Наконец, то обстоятельство, что подготовка к ЕДГ находится на контроле у президента, гарантирует их законность и прозрачность. Такое отношение главы государства к выборам, а также упрощение бюрократии и развитие ДЭГ приводит к росту активности политиков, партий и самих избирателей, а значит, совершенствует наше общественно-политическое пространство», – резюмировал эксперт. «В целом подобные встречи главы ЦИК с президентом на старте избирательной кампании традиционны. Однако у каждой встречи своя специфика, свой круг эксклюзивных тем. На сей раз ими стали организация выборов и обеспечение их безопасности в новых регионах, организация экстерриториальных участков, общественный контроль за ДЭГ», – рассказал Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг». По его мнению, прошедшая встреча показала, что глава государства уделяет теме выборов одно из приоритетных значений, а организаторы прилагают немалые усилия для проведения открытого, конкурентного процесса, доступного для избирателей. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила о подготовке к предстоящей в сентябре выборной кампании, в том числе в новых регионах. По словам Памфиловой, в Единый день голосования 10 сентября помимо довыборов в Госдуму по четырем округам практически все регионы, кроме четырех, будут проводить те или иные выборы. В 41 регионе будут крупные выборы: высших должностных лиц, новых составов заксобраний. «Центризбирком в случае опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в отдельных районах новых регионов, сможет воспользоваться правом отложить проведение выборов в этих районах», – отметила глава ЦИК. Она рассказал, что сделан большой скачок в развитии цифровых сервисов: «У нас сейчас [более] 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: и партий, и кандидатов, и комиссий, и, самое главное, избирателей. Там можно получить практически всю информацию о предстоящих выборах. У нас информации больше бывает, чем у самих партий о них, [включая] документы, которые им надо оформлять. То есть мы очень облегчили им жизнь». Путин пообещал строительство моста через Лену Путин пообещал, что мост через реку Лену построят 4 июля 2023, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Мост через реку Лену построят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. «Мост, конечно, будем строить», – цитирует президента ТАСС. Мост планируется построить от поселка Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до поселка Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Этот маршрут позволит сформировать Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный федеральные маршруты. Также через него пройдут автомобильные дороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие такого моста позволит увеличить грузоперевозки в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. Общая протяженность моста превысит 3 км, общая длина подходов составит 11 км. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Для объезда Крымского моста запланировали использовать Херсонский Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России. По словам Савельева, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля, передает ТАСС. Он также рассказал, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%. Савельев добавил, что на 14.00 мск на Крымском мосту проезжают 100 транспортных средств, время ожидания составляет 30 минут, а заторы отсутствуют. Напомним, Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. Путин предупредил о риске нового глобального кризиса Президент Путин: Бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски раскрутки нового глобального кризиса 4 июля 2023, 12:24 Текст: Антон Никитин

Бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски раскрутки нового глобального кризиса и ведет к росту конфликтного потенциала в мире, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер заявил, что все острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности, повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала, и Россия ощущает все это непосредственно на себе. Напомним, 17 июня государственный долг Соединенных Штатов превысил 32 трлн долларов. В тот же день глава Роснефти Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Новости СМИ2 Путин: В рублях и юанях проводится более 80% сделок между Россией и Китаем Путин заявил, что более 80% сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях 4 июля 2023, 12:08 Текст: Алексей Дегтярев

Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите ШОС. «Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется уже в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества – прим. ТАСС) в 2022 году превысила 40%», – сказал он.

Кроме того, президент отметил, что в прошлом году страна нарастила объем торговли с партнерами из Шанхайской организации сотрудничества больше, чем на треть, он достиг 263 млрд долларов. «Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации (сотрудничества). Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми. Торговля России с государствами – членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть – (на) 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов. А за январь – апрель нынешнего года прибавила еще 35%», – сказал Путин, передает ТАСС. Путин также заявил, что Россия принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде. «Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы. Дальнейшему укреплению региональной интеграции несомненно поспособствует воплощение в жизнь стратегии экономического развития ШОС до 2030 года», – подчеркнул он. «Россия выступала и выступает за наращивание сотрудничества государств нашего объединения в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях», – резюмировал российский лидер. Также в ходе саммита глава Российского государства отмечал, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности. Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани достигла 7 км Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до 7 км, а со стороны Крыма полностью ликвидирована 4 июля 2023, 13:10 Текст: Антон Никитин

Автомобильная пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 7,3 километра. При этом пробка на въезде на Крымский мост со стороны Крыма полностью ликвидирована. Прибор, фиксирующий протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, показывает на данный момент 7,3 километра, передает РИА «Новости». Тем временем пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма по состоянию на 12.00 вторника полностью ликвидирована. Следующие с территории Крыма в Краснодарский край автомобили распределяются на пункте досмотра, где сотрудники службы безопасности оперативно проводят досмотровые мероприятия. Прохождение досмотра с минимальным комплектом вещей занимает порядка 6-7 минут, передает ТАСС. Ранее во вторник министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 4 км. Новости СМИ2 Путин отметил хорошие темпы роста перерабатывающей промышленности в России 4 июля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Перерабатывающая промышленность в России растет хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. «У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности», – приводит его слова ТАСС. Также он отметил, что доходы российского бюджета от перерабатывающих отраслей растут, что говорит об изменении структуры экономики. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годы более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Путин назвал Якутск лучшим развивающимся в условиях вечной мерзлоты городом 4 июля 2023, 14:47 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин назвал Якутск лучшим городом, который развивается в условиях вечной мерзлоты. «Других таких просто нет», – передает ТАСС слова президента в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Во время встречи с главой государства мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что готовящийся мастер-план города сделает его «лучшим в мире городом вечной мерзлоты». Президент России во вторник проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва. Ее цель – подготовка управленцев высшей готовности на выдвижения на госдолжности. Участниками программы становятся люди, имеющие опыт руководства. С 2017 года более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Новости СМИ2 Путин заявил о невозможности уничтожения культуры России 4 июля 2023, 14:57 Текст: Алексей Дегтярев

Уничтожение русской культуры невозможно, она является частью европейского и общемирового наследия, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС. «Что касается кампании по отмене русской культуры – мы много на этот счет говорили: и смеялись, и серьезно говорили. Русская, российская культура – она многонациональна и она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру – это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», – цитирует президента ТАСС. Он добавил, что «можно убить человека, но нельзя убить культуру, носителем которой он является», невозможно убить культуру целого народа, «тем более такого великого народа, как российский». Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации. Песков анонсировал встречу Путина с выпускниками ВШГУ РАНХиГС 4 июля 2023, 13:42 Текст: Алексей Дегтярев

Во вторник у российского президента Владимира Путина запланирована встреча с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент продолжит рабочий день встречей с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС», – цитирует Пескова ТАСС. Глава государства при этом выступит с обращением к выпускникам школы губернаторов, добавил представитель Кремля. Новости СМИ2 Путин: Власти постараются расширять программы для талантливых людей 4 июля 2023, 15:36 Текст: Ольга Иванова

Талантливых людей в России больше, чем тех, кто участвует сейчас в программах кадровой подготовки, эти программы следует расширять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками школы губернаторов – Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. «Встречаясь каждый год с выпуском за выпуском, я убеждаюсь в том, что, конечно, талантливых, целеустремленных, перспективных людей у нас гораздо больше, чем тех, которые попадают на программы подобного рода (кадровой подготовки). Постараемся их расширять», – приводит его слова ТАСС. Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 2017 года по поручению Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения. В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации.