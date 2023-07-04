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Путин пообещал строительство моста через Лену
Путин пообещал, что мост через реку Лену построят
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Мост через реку Лену построят, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
«Мост, конечно, будем строить», – цитирует президента ТАСС.
Мост планируется построить от поселка Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до поселка Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Этот маршрут позволит сформировать Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный федеральные маршруты.
Также через него пройдут автомобильные дороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма».
Открытие такого моста позволит увеличить грузоперевозки в регионе втрое, до 6 млн тонн в год. Общая протяженность моста превысит 3 км, общая длина подходов составит 11 км.
Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.
С 2017 года по поручению президента Владимира Путина реализуется Программа развития кадрового управленческого резерва («Школа губернаторов»). Оператором программы выступает Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель программы – подготовка управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.
С 2017 года в составе пяти образовательных потоков участниками программы стали 384 человека. В настоящий момент обучение завершает пятый поток (79 человек). Участниками программы становятся руководители с высоким управленческим потенциалом из различных сфер управления. В 2017–2023 годах более 200 участников программы получили новые назначения.
В рамках программы изучаются развитие лидерского потенциала, современные технологии государственного управления, глобальные тренды, региональное развитие, публичные коммуникации.
В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»
Алаудинов сообщил о гибели командира «Ахмата» Евгения Писаренко
Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.
«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич – Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», – передает РБК слова Алаудинова.
О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в военкор Дмитрий Кулько. «Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса», – рассказал он.
Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
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Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.
Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.
По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.
Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.
По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.
Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.
По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.
Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.
Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.
В Британии оценили возможный разрыв дипотношений с Россией
Постпред Британии при ООН Вудворд оценила возможный разрыв дипотношений с Россией
Разрыв дипотношений Британии с Россией, который предположил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, заявила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.
По ее словам, «когда настанет момент, когда Россия наконец уведет свои силы с Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», передает ТАСС.
Напомним, Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств. Он уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.
Зеленский поручил выслать посла Грузии
Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.
В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Саакашвили на заседании суда показал свое истощенное тело
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник дистанционно принял участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году, впервые за долгое время появившись на публике.
Кадры транслировала телекомпания «Мтавари архи».
Саакашвили появился на экране впервые с декабря 2022 года, когда суд рассматривал ходатайство о его досрочном освобождении, передает ТАСС.
Бывший глава Грузии по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда показал свое худое тело и, обращаясь к грузинским властям, потребовал извинений перед ним и перед его семьей за то, что его довели до такого состояния. Также Саакашвили считает, что извинения должны быть принесены Украине, гражданином которой он является, и депутатам Европарламента, передает РИА «Новости».
Кроме того, Саакашвили потребовал «жестких санкций» против тех, «кто предал Грузию и Украину».
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ
Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал, вызванный публикацией секретных документов СБУ
Крымско-татарскую общественность в Турции всколыхнула публикация в турецкой прессе в июне секретных документов СБУ, из которых следует, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает крымских татар не как полноправных граждан Украины, а как опасное национальное меньшинство, которое необходимо контролировать и использовать в своих интересах.
Как пишет турецкая газета Dik Gаzette в статье, «Зеленского не волнует судьба крымских татар – опубликованные документы пролили свет на договоренности Чубарова и украинских властей», в секретном отчете СБУ говорится, что крымские татары «представляют угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также направлены на разжигание экстремизма и межэтнических конфликтов», передает РИА «Новости».
Также из документов видно, что СБУ имела своих информаторов, близких к руководителям меджлиса крымско-татарского народа (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), главную роль в которой сегодня играют живущие в Киеве Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.
Как написал автор статьи в Dik Gazette, при этом СБУ проводят «психологические операции» для того, чтобы контролировать настроения среди крымских татар». Он отмечает, что все попытки турецких журналистов получить комментарии от главы меджлиса – Чубарова и бывшего главы меджлиса Джемилева и их представителей относительно приведенных в публикации документов, ни к чему не привели».Он также делает вывод, что «Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев по просьбе руководства офиса президента Украины приложили немалые усилия для того, чтобы окончательно закрыть тему национальной автономии, которую власти Украины пообещали крымским татарам в 2014 году».
По словам автора статьи, все эти годы Чубаров и Джемилев занимались только тем, что монетизировали эти обещания, получали от украинских властей немалые деньги и высокие должности в обмен на обман и контроль своих соотечественников, а из-за лживой позиции Чубарова крымские татары, живущие на Украине, оказались в изоляции.
«Их будущее, к сожалению, незавидно, они оказались оторваны от своих соотечественников, живущих как в Крыму, так и в Турции, и, по всей видимости, украинские власти будут добиваться их ускоренной ассимиляции», – говорится в заключении статьи.
Ранее РИА Новости опубликовало документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.
Светлаков запустит новое юмористическое шоу на ТНТ
Шоумен Сергей Светлаков подписал контракт о запуске трех новых проектов на ТНТ
Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», он будет участвовать как минимум в трех проектах, сообщает пресс-служба канала.
Кроме того, он станет рекламным лицом канала, а также будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Шоумен примет участие в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийном сериале, в котором он также выступит продюсером, передает РИА «Новости».
По информации холдинга, на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС.
В прошлом году сообщалось, что актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки».
Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет
Внук актера Роберта Де Ниро Леандро скончался в возрасте 19 лет, сообщает Sky News.
Его мать написала в своих соцсетях пост, в котором говорится, что она не знает, как жить без сына, но постарается «идти дальше и распространять ту любовь и свет», которые он заставил ее почувствовать, когда она стала мамой, передает РИА «Новости».
Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат.
Леандро снялся в фильмах «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре «Максим».
Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли в Беслан после нападения в Грозном
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Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, вывезли из Грозного в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.
Солтаев добавил, что будет сопровождать пострадавших. «Еду впереди машины скорой помощи», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки и адвоката.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил РИА «Новости», что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.
Германия пообещала Украине десятки танков Leopard
Министр обороны ФРГ Писториус: В ближайшие недели Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5
Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании несколько десятков танков Leopard 1 A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус сообщил об этом в интервью газете Rzeczpospolita в ходе своего визита в Польшу, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили практически 100% поставленных украинской стороне Польшей и Португалией танков Leopard.
Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранная военная техника на поле боя «горит за милую душу».
Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки
Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.
Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.
Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».
Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство оперуполномоченного
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В Краснодаре задержали 82-летнюю женщину, которая заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
В ведомстве пояснили, что 82-летняя жительница Краснодара заказала убийство оперуполномоченного уголовного розыска, пообещав исполнителю 1 млн рублей, а в качестве оружия женщина выбрала обрез ружья, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что для подтверждения выполнения «криминального заказа» правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке, и после чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими.
Отмечается, что оперативники обнаружили в квартире подозреваемой обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 млн рублей. Собранные материалы направлены в следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Московской области женщина намеревалась заказать убийство собственного сына.