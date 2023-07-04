Москалькова обратилась в СК Чечни и прокуратуру из-за избиения журналистки Милашиной

Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни по ситуации с избиением Милашиной в Грозном

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном.

По словам Москальковой, она получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту, передает РИА «Новости». Она добавила, что женщина прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Омбудсмен направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокурору Чеченской Республики.

Москалькова также попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить ей безопасность.

Как передает редакция «Новой газеты» со ссылкой на Немова, по дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. Как пишет «Коммерсант», неизвестные уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы.

В настоящее время Милашина и Немов находятся в больнице скорой медицинской помощи Грозного, у них диагностированы множественные ушибы. У Милашиной сломаны несколько пальцев. В то же время руководитель Команды против пыток Сергей Бабинец рассказал, что Немов с трудом передвигается и использует инвалидную коляску.

«Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова, как мы понимаем, ударили чем-то острым, возможно ножом, в ногу. Ему наложили швы. Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами. Припомнили им всю их активность, суды, процессы, на которые они ездили, про что Елена Милашина писала», – сказал Бабинец.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства.

Сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.

«Новая газета» подала заявление в СК России на главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее назвал журналистку издания Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами. Заявления Кадырова прозвучали в контексте бегства из России бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», – написал Кадыров.