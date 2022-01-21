В Кремле отреагировали на ситуацию с «похищением» жены чеченского экс-судьи

Ситуация с женой экс-главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева похожа на фантастику, таким сообщениям в Кремле предпочитают верить только на основании доказательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений, уж слишком в неправдивое время мы живем», – передает его слова РИА «Новости».

«Я не располагаю такой информацией, я видел сообщения СМИ, но я не знаю, насколько достоверны эти сообщения. Но, разумеется, если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подает заявление в полицию – и полиция начинает действовать», – добавил Песков.

У него спросили, как должны работать полицейские в других регионах. «В строгом соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями. Это же все не какие-то суверенные подразделения. Мы единая страна, и у есть министерство внутренних дел, у нас есть другие специальные службы – и вот в этих рамках все работы должны вестись, о чем-то другом речи быть не может», – ответил пресс-секретарь главы государства.

Он также прокомментировал вопрос о признании Кремлем какого-то особого статуса за чеченскими силовиками: «Никакого особого статуса нет и быть не может. У нас единое правовое поле».

Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, якобы увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Экс-судья проживает в Нижнем Новгороде. По словам адвоката, ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках. Добронравова утверждает, что они представились оперативниками, однако не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.