Кадыров призвал «уничтожить» семью экс-судьи ВС Чечни при сопротивлении

Все члены семьи экс-главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются», – добавил глава республики.

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».