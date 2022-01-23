Кадыров призвал «уничтожить» семью экс-судьи ВС Чечни при сопротивлении

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23 января, воскресенье | Последнее обновление — 00:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Главком ВМС Германии ушел в отставку после высказываний о Крыме
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кадыров призвал «уничтожить» семью экс-судьи ВС Чечни при сопротивлении
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Все члены семьи экс-главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются», – добавил глава республики.
Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».
США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
Эксперт объяснил просьбу США не публиковать письменный ответ на требования России
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Американцы не намерены предавать огласке свой ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности, взаимопонимания по этому вопросу не будет, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, объясняя соответствующую просьбу Вашингтона к МИД РФ.
«По всей видимости, комментировать дальнейшие ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности будут пресс-службы и официальные представители Вашингтона. И мы поймем, что они понимают наши предложения по-разному. Я не жду никакого прорыва. Взаимопонимание здесь невозможно», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции. Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
Дробницкий напомнил, что ранее произошло «опубличивание» российской позиции, что «не является характерным для дипломатии». «Это было беспрецедентное событие, правда, это решение было принято в беспрецедентных условиях. Но в целом обычно такого рода корреспонденция не публикуется», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, предположения американцев о предстоящем обнародовании их письменного ответа на предложения Москвы возникли после беседы Лаврова с журналистами по итогам встречи с Блинкеном. По словам Лаврова, правильнее было бы обнародовать письменный ответ Вашингтона. С этой просьбой он обращался к Блинкену. «Американцы услышали эти слова Лаврова и сочли, что русские будут публиковать этот ответ. Но они решили, что публикации быть не должно, это дипломатическая переписка, а не конечный текст договора», – предположил Дробницкий.
Кроме того, как напомнил эксперт, американцы изначально заявляли о том, что начавшемуся переговорному процессу по поводу гарантий Москве не поможет его публичность. «Позиция США понятна, они вообще не любят публичности. Документы публикуются через несколько лет и то не всегда. Потом, когда с них снят гриф секретности, их находят в архивах историки», – напомнил собеседник.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора – с США и членами альянса – предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.
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В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Назван заметный на коже симптом коронавируса
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При разных штаммах коронавируса, таких как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы, самое частое – это так называемая токсическая эритема, рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.
Вертиева сказала, что «самое частое, что мы имеем при коронавирусе, – это так называемая токсическая эритема, это появление распространенных синюшных пятен на коже», передает «Москва 24».
«Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», – добавила она.
На втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.
«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», – объяснила Вертиева.
Врач также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).
Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.
Тактаров рассказал об избиении в Мексике
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал подробности избиения в Мексике.
Слова спортсмена приводятся в Instagram FightTime.
«Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришел в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой мне обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру», – рассказал спортсмен.
Он подчеркнул, что от смерти его спасла полиция.
Ранее стало известно, что в мексиканской туристической зоне Ривьера-Майя на побережье Карибского моря избили Олега Тактарова.
Рогозин отреагировал на отказ США выдать визу российскому космонавту
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации после отказа в выдаче визы космонавту Николаю Чубу.
«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», – написал Рогозин в Twitter.
Ранее сообщалось, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на МКС весной 2023 года.
Подготовка необходима для изучения американского сегмента МКС, ее проходят все космонавты из России.
Чуб пришел в отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
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Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко, мужчина работал на рынке.
Задержанный Ромиз А. – 25-летний мужчина, работавший на рынке.
По данным следствия, всего было три злоумышленника. Один из них – брат задержанного Ромиза А., он на следующий день купил автомобиль «Тойота» и успел выехать из России в Казахстан, передает РенТВ.
По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием, больше не включают вдову композитора в число подозреваемых и не рассматривают эту версию развития событий даже как второстепенную. Якобы теперь они регулярно находятся на связи с потерпевшей, обсуждая с ней все детали ситуации, пишет «Московский комсомолец».
Ранее правоохранительные органы нашли машину, на которой скрылись подозреваемые в ограблении вдовы музыканта. Белый Mercedes обнаружили в одном из дворов в районе Сокольники. На автомобиле не было номерных знаков, судя по снегу, который выпал за несколько дней, машина стояла там несколько дней. Ее планируют исследовать на спецстоянке.
Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.
Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около восьми часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.
Адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Коташенко не было никакого смысла инсценировать ограбление, поскольку ей и так досталась бы большая часть от этой суммы по наследству.
Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины
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На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.
Как сообщает CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
Молдавия заявила о причастности России к разжиганию конфликта в Приднестровье
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Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия направляла «своих людей» в Приднестровье, пытаясь помешать Молдавии обрести независимость.
Санду заявила, что «война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости» Молдавией. По ее словам, «этот процесс пытались остановить силы», которые не хотели, чтобы Молдавия «стала независима от СССР». Ее попросили уточнить, о каких именно силах идет речь. Санду ответила: «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
В США заявили о признаках потепления в отношениях с Россией
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Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, сообщает New York Times.
«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», – отмечается в статье NYT.
Также журналисты издания назвали обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. В статье опубликованы мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.
Авторы статьи увидели некий оптимизм у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».
Между тем, советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет «Коммерсант».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
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МВД: Поругавшийся с женой на Новый год крымчанин ударил ее и расчленил живой
Полиция Симферопольского района раскрыла убийство 58-летней жительницы села Мирное. Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, после чего она потеряла сознание, а он поехал на кладбище спрятать тело и расчленил ее там, пока она была еще жива, спрятав части тела в разных концах кладбища, сообщили в правоохранительных органах.
«Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была еще жива. Части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища», – передает РИА «Новости» сообщение источника в правоохранительных органах.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей. «Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги. Однако при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей», – сказала она.
Уточняется, что тогда мужчина во всем сознался и рассказал, что спрятал тело супруги на кладбище. Тело было найдено. Волк добавила, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
В МИД Украины потребовали опровержения слов командующего ВМС Германии о Крыме
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Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС Кая-Ахима Шенбаха со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», – написал Николенко в своем Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
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Генерал ВСУ описал сценарий быстрого захвата Киева Россией
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.tv описал сценарий присоединения Украины к России при помощи воздушного десанта.
«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», – приводит РенТВ слова Кривоноса.
Генерал подчеркнул, что первый эшелон вертолетов может миновать зону разведки украинской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Затем военно-транспортные вертолеты приземлятся в аэропортах, при этом все эти события произойдут очень быстро.
Ранее Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Лидер консерваторов осудил канцлера Германии за то, что тот до сих пор не был в России
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Канцлер Германии Олаф Шольц не был до сих пор «ни в Москве, ни в Вашингтоне», несмотря на кризис безопасности в Европе, заявил кандидат в председатели консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
«В эти дни не только Германия и Европа, но и весь мир озабочены миром в Европе. Вы до сих пор не побывали ни в Москве, ни в Вашингтоне, и немецкая и международная общественность не знает как минимум, разговариваете ли вы с американским или российским президентами», –приводит слова Мерц РИА «Новости».
Голосование по кандидатуре 66-летнего Мерца пройдет в субботу. Мерц станет третьим председателем ХДС чуть более чем за три года после того, как Ангела Меркель ушла с поста. Мерц дважды пытался стать председателем ХДС.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. США пригрозили России санкциями в случае эскалации.
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