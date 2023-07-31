Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.4 комментария
Москва пообещала не отыгрываться на украинцах за визовый режим
МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима
Москва, в отличие от киевского режима, не собирается отыгрываться на простых украинцах за введение украинской стороной визового режима, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук отметил, что решение Украины о выходе из соглашения о безвизовых поездках направлено на разрыв гуманитарных связей между жителями двух стран.
Россия, подчеркнул он, не отыгрывается на украинских гражданах и не станет чинить препятствия поддержанию человеческих контактов, передает РИА «Новости».
Высокопоставленный дипломат напомнил, что у большинства россиян на Украине есть родственники, а у украинцев – в России. Киев пытается максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними, ведь если люди свободно общаются между собой, «кормить» их лживой информацией в СМИ станет куда сложнее, добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям», – заключил Полищук.
Напомним, правительство Украины прекратило действие соглашения между Россией и Украиной о безвизовых поездках. С 1 июля 2022 года россияне могут въезжать на Украину только по визам.