Москва пообещала не отыгрываться на украинцах за визовый режим

МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима

Tекст: Ольга Никитина

Полищук отметил, что решение Украины о выходе из соглашения о безвизовых поездках направлено на разрыв гуманитарных связей между жителями двух стран.

Россия, подчеркнул он, не отыгрывается на украинских гражданах и не станет чинить препятствия поддержанию человеческих контактов, передает РИА «Новости».

Высокопоставленный дипломат напомнил, что у большинства россиян на Украине есть родственники, а у украинцев – в России. Киев пытается максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними, ведь если люди свободно общаются между собой, «кормить» их лживой информацией в СМИ станет куда сложнее, добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям», – заключил Полищук.

Напомним, правительство Украины прекратило действие соглашения между Россией и Украиной о безвизовых поездках. С 1 июля 2022 года россияне могут въезжать на Украину только по визам.