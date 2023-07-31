Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.4 комментария
Во Франции назвали цель украинских атак на Москву
Французский политик Филиппо: Зеленский атаками на Россию хочет начать третью мировую войну
Президент Украины Владимир Зеленский, атакуя российскую территорию, стремится развязать третью мировую войну, заявил французский политик, бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.
Филиппо на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) напомнил, что Зеленский обещал не использовать поставляемого Западом оружие для атак по российской территории. В противном случае, предупредил французский политик, это будет означать начало третьей мировой войны, которую, как предположил Филиппо, президент Украины желает, передает РИА «Новости».
В ООН ранее заявили, что выступают против атак беспилотников на Москву.