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На Алтае приостановили работу детского лагеря после массового отравления детей
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря на Алтае после массового отравления детей
Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
В сообщении говорится, что управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ «Горный Орленок» по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в ходе проведенного эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.
В ведомстве указали, что все дети с признаками заболевания госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, а состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Накануне в прокуратуре Республики Алтай сообщили, что более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок».