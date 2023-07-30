ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области

МО: ВС России ударили по пункту обслуживания БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным ведомства, авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.

В Минобороны добавили, что в районе Могилевки Днепропетровской области были уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а в районе Ямполя ДНР был поражен пункт управления 100-й бригады теробороны, передает РИА «Новости».

Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Кроме того, Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками.