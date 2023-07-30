Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
ВС России контратаковали на Времевском выступе
Рогов: Российская армия провела контратаку на Времевском выступе
Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в районе Старомайорского ВС России провели контратаку и выбили противника с большинства позиций, украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия, передает РИА «Новости».
По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону, идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами.
Ранее российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе.