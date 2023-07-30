ВС России контратаковали на Времевском выступе

  • Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками
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    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    Чемпион мира по кикбоксингу: Без Родины спортсменов сделают на ОИ половой тряпкой
    Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    9 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    17 комментариев
    Новости
    09:11Самолет с отказавшим шасси сел в Шереметьево

    Пассажирский самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

    08:56Госдеп анонсировал визит Нуланд в Африку

    Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд с 29 июля по 4 августа посетит ЮАР, Кот-д’Ивуар и Демократическую Республику Конго (ДРК), говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

    08:45В Шереметьево садится аварийный борт из Улан-Удэ

    Самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси заходит на посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

    08:30ВС России контратаковали на Времевском выступе

    Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    08:10Число погибших из-за падения деревьев в Марий Эл выросло до семи

    Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере в Марий Эл увеличилось до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    07:51У Зеленского появилось новое прозвище

    Верующие жители подконтрольной киевскому режиму территории прозвали президента Украины, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, устраивающего гонения на православие, «слугой Ирода», рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    07:31Трамп назвал причину для дружбы с Россией

    Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    07:17Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

    В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

    07:01Число жертв непогоды в Приволжье возросло до девяти человек

    В результате опасных метеорологических явлений на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа погибли девять человек, еще 67 получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    06:47Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву

    Повреждение фасадов высотных зданий в комплексе «Москва-Сити» в результате атаки беспилотников даст исключительно медийный эффект, за который киевскому режиму придется поплатиться критически важной инфраструктурой двойного назначения, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    06:22На Западе стали подыскивать замену «неблагодарному» Зеленскому

    Критика со стороны Запада «неблагодарности» Владимира Зеленского является только верхушкой айсберга недовольства президентом Украины, которое «кипит» среди союзников киевского режима, пишут сербские СМИ.

    05:53Путин: Россия поразила места производства атаковавших Крымский мост БПЛА

    Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев осуществлял атаки на Крымский мост, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции поздним вечером субботы.

    05:32Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

    Киевский режим утром воскресенья, 30 июля, предпринял попытку террористической атаки беспилотниками по объектам в Москве, сообщило Минобороны России.

    05:25Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»

    СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент попадания украинского беспилотника в одну из высоток комплекса «Москва-Сити».

    05:15Путин объяснил последствия мобилизации на Украине

    Результаты сельскохозяйственного года на Украине будут ниже прошлых лет, так как там «все мобилизованы» и скоро некому будет работать, заявил президент Владимир Путин.

    30 июля 2023, 08:30

    ВС России контратаковали на Времевском выступе

    Рогов: Российская армия провела контратаку на Времевском выступе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в районе Старомайорского ВС России провели контратаку и выбили противника с большинства позиций, украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия, передает РИА «Новости».

    По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону, идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами.

    Ранее российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе.

    29 июля 2023, 13:55
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения итальянского сената признать так называемый голодомор «геноцидом украинского народа» предложила итальянцам поинтересоваться у своего правительства, насколько хорошо оно знает мировую историю.

    Захарова обратила внимание на то, что итальянский сенат на этой неделе принял резолюцию о признании так называемого голодомора «геноцидом украинского народа». В российском МИДе заявили, что расценивает этот шаг Рима как очередное свидетельство недальновидной политики, направленной на поощрение проявлений русофобии.

    Захарова указала, что принимая подобные решения, итальянские власти не берут во внимание, что миллионы человек стали жертвами голода в 1932-1933 годы в российском Поволжье. В этой связи она призвала итальянцев поинтересоваться у своего правительства, вызвано подобное игнорирование фактов незнанием истории или делением людей по национальному признаку.

    Она также выразила мнение, что продолжение линии на «украинизацию» может привести к принятию итальянским парламентом резолюций об увековечении памяти антисемита Симона Петлюры или нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Кроме того, указала Захарова, подобные решения мешают нормализации отношений Москвы и Рима.

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    29 июля 2023, 10:20
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Эксперт Матвийчук: Запад обсуждает возможность завершения конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва заплатила

    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алина Власенко

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук в комментарии Ura.Ru выразил мнение, что между Россией и Западом кулуарно уже ведутся переговоры. По его словам, если Москва и Запад достигнут определенных договоренностей, то Украине также разрешат вести диалог с Россией.

    Эксперт уверен, что сложности заключаются в договоренности об уступках, на которые готовы пойти стороны. Так, считает Матвийчук, обсуждается финансовый вопрос. Запад пытается «записать Москве поражение» и согласовать материальные блага для Украины.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

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    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 21:08
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле

    Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле

    Tекст: Антон Никитин

    В плен российским силам на донецком направлении добровольно сдался украинский военнослужащий на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.

    Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

    По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

    В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.

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    29 июля 2023, 18:35
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    CNN показала украинский морской дрон, который ВСУ планируют использовать для атаки на российские корабли в Черном море

    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    Tекст: Антон Никитин

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    В репортаже CNN утверждается, что украинские плавучие дроны будут охотиться на российские военные корабли в акватории Черного моря. По имеющимся у авторов материала данным, украинский морской беспилотный катер может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км.

    CNN показала украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. На видео также попал пункт управления дронами, сообщает Life.


    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Кроме того, 11 июня российский корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил в Черном море атаку украинских морских беспилотников.

    Помимо этого, 24 мая надводные украинские дроны атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ России самостоятельно вернулся в Севастополь. Позже стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пресечь новые теракты Украины на Черном море.

    Коментарии (15)
    29 июля 2023, 12:33
    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    В Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/voenacher

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Видео появилось в Telegram-канале «Повернутые на Z войне» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик, так как он содержит ненормативную лексику; публикация от 29 июля).

    Telegram-канал «Рыбарь» назвал видео потрясающим и посоветовал слушать комментарии наблюдателей и радиообмен, чтобы «осознать накал и напряжение».

    Несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж российского танка дал бой. В результате два танка и шесть броневиков ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошел для перезарядки.

    «Рыбарь» напоминает, как в прошлом году на Херсонском направлении один Т-72Б3 остановил целую колонну противника. Также канал обращает внимание, что с помощью беспилотника командование в режиме реального времени наблюдает за обстановкой, радиообмен ведется постоянно.

    «Надеемся, что за такое мастерство танкисты получат государственные награды. Именно железная воля, боевой дух и навыки личного состава раз за разом срывают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

    Журналист ВГТРК Андрей Медведев со своей стороны также предложил наградить экипаж званиями Героев России. Он подчеркнул, что наступление украинских националистов разбилось не об укрепления, а о «стальную волю и мужество русских воинов».

    «Техника или укрепления ничто, без мотивации и отваги тех, кто там находится. Очень хочется, чтобы были названы имена русских героев. А видео надо разбирать в деталях в военных училищах», – подчеркнул Медведев.

    Журналист отметил, что связка «коптер-танк» является «страшной силой», и высказался за то, чтобы корректировщика также наградили.

    Наглядные скриншоты опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

    Ранее военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте.

    Коментарии (24)
    29 июля 2023, 13:32
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Песков: Гости саммита Россия – Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что все восхищались Санкт-Петербургом, выражали признательность и поздравляли российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

    Президент Путин ранее в субботу заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

    Коментарии (10)
    29 июля 2023, 15:44
    Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
    Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев опубликовал ролик, созданный французскими мультипликаторами и посвященный президентским выборам на Украине.

    Видео размещено в Telegram-канале Соловьева.

    Мультипликаторы изобразили президентскую гонку на Украине в виде ралли, участие в котором действующий глава украинского государства принимает на танке. При этом Владимир Зеленский использует нечестные методы для обхода конкурентов, но несмотря на это ему не удается победить главного соперника, которым в ролике представлен мэр Киева Виталий Кличко. Пророческий сон о президентской гонке, по сюжету видео, заставляет президента Украины задуматься о ходе конфликта и начать мирные переговоры с Москвой.


    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о желании стать президентом страны, ранее сообщил, что в случае если будут нужны его «знания, энергия, опыт», чтобы «сделать Украину европейской», он готов «отдать все и отдает все».

    Коментарии (12)
    29 июля 2023, 14:15
    Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о «гибели батальона»

    Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о якобы «гибели батальона»

    Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о «гибели батальона»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о встрече с распространителями лживых сообщений о якобы гибели батальона в зоне спецоперации.

    Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел с ними разъяснительную беседу.

    Он отметил, что распространявшийся фейк вызвал волнения в обществе, и его подхватили провокаторы и недруги Чечни.

    Недостоверное аудиосообщение, зачитанное мужским голосом, распространялось в чеченских группах WhatsApp. Дудаев опроверг эти слухи, подчеркнув, что таких потерь, о которых говорится в лживых сообщениях, Чечня не понесла за все время спецоперации.

    Коментарии (6)
    29 июля 2023, 17:05
    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом

    Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow

    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Никитин

    ВСУ предприняли попытку при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 ракет Storm Shadow.

    По его словам, все они были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика, а также контактную линию. Врио губернатора Херсонской области добавил, что ремонтная бригада оперативно устранила все повреждения.

    Сальдо выразил возмущение по поводу того, что ВСУ в который раз обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что боевики специально устроили провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.

    «Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает: киевский режим – террористическая организация, она существовать не должна. И не будет», – завериил врио главы Херсонской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.

    Коментарии (33)
    29 июля 2023, 13:22
    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Судебные процессы в отношении России инициированы ее врагами от бессилия, но рано или поздно они могут стать поводом для войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.

    Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.

    «Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.

    Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.

    Коментарии (28)
    29 июля 2023, 10:31
    Подсчитаны потери ВСУ при попытке переправиться через Днепр

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России за сутки остановили попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу в зоне острова, затопив три лодки и ликвидировав 17 человек.

    Так, на херсонском направлении уничтожен 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское. Во время попытки форсировать Днепр ВСУ использовали три лодки и участвовали 12 человек, которые были ликвидированы, передает ТАСС.

    На каховском направлении уничтожена позиция ВСУ в районе Берислава, пять солдат ВСУ были ликвидированы.

    Ранее сообщалось о более 100 уничтоженных украинских бойцов артиллерией «Центр». 

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 21:45
    В США заявили о планах Саудовской Аравии вести переговоры по Украине без России

    WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести мирные переговоры по Украине со странами Запада, но без России

    Tекст: Антон Никитин

    Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России, сообщили источники The Wall Street Journal.

    В статье утверждается, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет, передает ТАСС.

    По версии издания, свое участие в переговорах уже подтвердили Британия, ЕС, Польша и ЮАР. Кроме того, по словам источника издания, на данный момент ожидается присутствие помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.

    Коментарии (16)
    29 июля 2023, 14:41
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске ( украинское название — Днепр), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства сообщается, что назначенный объект был поражен.

    Тем временем украинские силы на протяжении суток продолжали попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Донецком направлении артиллерия «Южной» группировки войск успешно отразила пять атак противника. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

    За сутки ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар нанесли «Искандером».

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