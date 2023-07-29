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Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии
Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии
Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.
«В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.
«Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.
Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.