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Устроивший в суде Киева взрыв мужчина изготовил бомбы в своей камере в СИЗО
Подсудимый, который 5 июля устроил взрыв в Шевченковском суде Киева, собрал взрывное устройство в своей камере в СИЗО, куда сообщники принесли ему все необходимые элементы, сообщает пресс-служба Госбюро расследований Украины (ГБР).
Подсудимый готовился к побегу из-под стражи, а сообщники доставляли ему для изготовления взрывчатки элементы под видом лекарств, передает ТАСС.
Мужчина планировал устроить взрыв в здании суда и скрыться, воспользовавшись паникой. Конвоиры не проводили личный досмотр и проверяли вещи, что позволило подсудимому пронести бомбу в зал суда.
Обвинения уже предъявлены работникам СИЗО, где содержался мужчина.