Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН
Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль африканских государств в ООН, чтобы противодействовать правилам, которые навязывают ряд стран.
Путин выразил мнение, что нужно увеличить роль стран Африки в ООН, чтобы «мы жили … по нормам международного права», а не по правилам, которые некоторые страны написали для себя, а навязывают другим государствам, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, пройдет на самом высоком уровне.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи. Вместо него Россию в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.