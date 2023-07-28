Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН

Tекст: Алина Власенко

Путин выразил мнение, что нужно увеличить роль стран Африки в ООН, чтобы «мы жили … по нормам международного права», а не по правилам, которые некоторые страны написали для себя, а навязывают другим государствам, передает ТАСС.



Российский лидер также сообщил, что саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе, пройдет на самом высоком уровне.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи. Вместо него Россию в ЮАР представит министр иностранных дел Сергей Лавров.