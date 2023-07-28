Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта
Президент ЮАР Рамафоса: Конструктивное взаимодействие приведет к завершению украинского конфликта
Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
По словам лидера ЮАР, для мирного решения конфликтов необходимы диалог и приверженность Уставу ООН, передает ТАСС.
Рамафоса также выразил надежду, что конструктивное взаимодействие и переговоры помогут привести к окончанию конфликта между Москвой и Киевом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.