Полпред в УрФО вручил орден Мужества матери погибшего военкора Журавлева

Полпред в УрФО Якушев вручил орден Мужества матери погибшего военкора Журавлева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прощание с Журавлевым проходит в пятницу в родном для журналиста городе Екатеринбурге, в Доме офицеров, передает ТАСС.

На церемонии присутствуют родственники, друзья, коллеги погибшего журналиста.

Как заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, Журавлев был ярчайшим представителем профессии. По его словам, сегодня горестный день, но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых, то есть с одной стороны, это потеря, а с другой – это и обретение, он передал таким образом силу всем нам», передает РИА «Новости».

По его словам, мир, который наступит после войны, будет результатом и этой жертвы, и мы будем благодарны Ростиславу за этот мирв.

Церемонии прощания началась в 11 утра (9.00 мск). У гроба находятся мать Ростислава, его жена и двое детей, а также другие близкие родственники. Проводить журналиста в последний путь пришли генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин.

После церемонии прощания Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище.





Ранее президент России Владимир Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества.

До этого врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что российский военный корреспондент Ростислав Журавлев, погибший после обстрела ВСУ в Запорожской области, будет награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно.

Напомним, во время атаки ВСУ журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области. Ранения получили четыре корреспондента, Журавлев скончался во время эвакуации.