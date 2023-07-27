Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».7 комментариев
Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Военкор РИА «Новости» Журавлев награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга», сообщается на сайте Кремля.
Орденами Мужества также награждены фотограф агентства Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Напомним, во время атаки ВСУ журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области. Ранения получили четыре корреспондента, Журавлев скончался во время эвакуации.