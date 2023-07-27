Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Президент ЮАР заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время разговора с президентом Владимиром Путиным обсудит возобновление зерновой сделки, заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне.
Отмечается, что ЮАР понимают, в какой ситуации находится Россия, но власти страны хотят обсудить возвращение Москвы в зерновую сделку, передает ТАСС.
Обсуждения пройдут в ходе саммита, на котором лидеры стран в четверг проводят встречу, добавила Моконьяне.
Ранее сообщалось, что лидеры и представители африканских государств прибыли в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка.