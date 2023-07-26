Африканские лидеры начали прибывать в Петербург

Африканские лидеры начали прибывать в Санкт-Петербург на саммит Россия – Африка

Лидеры и представители африканских государств, в том числе Эфиопии, Экваториальной Гвинеи, Чада, Сомали, Зимбабве и Союза Коморских Островов, прибыли в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия – Африка, который начнется в четверг, 27 июля.

Так, в Санкт-Петербург с официальным визитом прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. В рамках его поездки, кроме участия в саммите Россия – Африка, ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.



Также в Пулково приземлился самолет с делегацией Экваториальной Гвинеи во главе с вице-президентом республики Теодором Нгемой Обиангом Манге. В столице страны Малабо неоднократно заявляли о приверженности взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Так, в апреле посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба заявил, что Африка очень рада возвращению России на континент.

Делегация Республики Чад, возглавляемая министром иностранных дел Мухаммедом Салехом Назыфом, также прибыла в Санкт-Петербург. Ранее источники сообщали, что Чад подвергся сильному прессингу Запада перед саммитом, и страна понизила уровень своего участия в саммите в Санкт-Петербурге.

Заместитель премьер-министра Сомали Салах Ахмед Джама во главе делегации страны также прибыл в Санкт-Петербург. Сомали заявила ранее, что нуждается в поставках российского зерна. В посольстве России в этой восточноафриканской стране признали, что гуманитарная обстановка по-прежнему остается напряженной, несмотря на международные усилия по предотвращению массового голода.

Среди прилетевших в Петербург и президент Зимбабве Мнангагва Эммерсон вместе с делегацией.

Также в среду в Россию прибыла делегация Союза Коморских Островов во главе с президентом страны, председателем Африканского союза Азали Ассумани. Коморские Острова входят в группу стран Африки, представляющую мирную миссию по урегулированию на Украине.

Президент Владимир Путин 28 июля в Санкт-Петербурге проведет встречу с африканскими лидерами по теме Украины. В рабочем обеде примут участие главы государств и официальных делегаций ЮАР, Союза Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии. Вместе с президентом Коморских Островов в Санкт-Петербург прибыла его супруга.

Второй саммит Россия – Африка пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоятся экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом «За мир, безопасность и развитие».