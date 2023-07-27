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Путин оценил значение коридора Север – Юг
Путин заявил о важности коридора Север – Юг для поставок товаров из России в Африку
Международный транспортный коридор Север – Юг даст возможность установить удобные поставки российских товаров на Африканский континент и африканской продукции на российский рынок, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.
«Россия … активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств Глобального Юга, включая, разумеется, Африку. Международный транспортный коридор Север – Юг, который мы развиваем, имеет целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», – цитирует Путина ТАСС.
Этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок товаров из Африки на рынок России, подчеркнул он.
Также Путин на саммите отмечал, что торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%.