Путин оценил значение коридора Север – Юг

Путин заявил о важности коридора Север – Юг для поставок товаров из России в Африку

Tекст: Алексей Дегтярев

«Россия … активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств Глобального Юга, включая, разумеется, Африку. Международный транспортный коридор Север – Юг, который мы развиваем, имеет целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать в том числе на Африканский континент», – цитирует Путина ТАСС.

Этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок товаров из Африки на рынок России, подчеркнул он.

Также Путин на саммите отмечал, что торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%.