Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».0 комментариев
В Средиземноморье жертвами пожаров стали более 40 человек
Жертвами лесных пожаров в регионе Средиземноморья стали более 40 человек, распространению огня способствует сильная жара, установившаяся в этой области.
В ночь на 27 июля на материковой части Греции погибли два человека, проведена эвакуация нескольких населенных пунктов к северу от Афин, передает «Интерфакс».
Также борьба с огнем ведется на греческих островах, по всей территории Родоса объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В Италии за последние несколько дней жертвами пожаров стали шестеро. На Сицилии жара бьет рекорды, столбик термометра в понедельник показывал 47,4 градуса по Цельсию.
Ранее заместитель мэра северной части греческого острова Корфу Никос Музакитис заявлял, что поджог якобы стал причиной пожара лесистой части острова.