В Греции заявили о поджогах как причине лесных пожаров на острове Корфу

Поджог стал причиной пожара в лесу на острове Корфу (Керкира) в Греции, заявил заместитель мэра северной части Корфу Никос Музакитис.

Пожар начался после 6.00 по местному времени у поселка Лавки, где не было очага пожара, сказал Музакитис в эфире ERT 1, передает ТАСС.

С места происшествия скрылась машина, заявил он.

По данным телеканала, во вторник вечером начался пожар у поселков Лавки и Агиос-Мартинос, его тушением занимаются пожарные и добровольцы.

Музакитис подчеркнул, что удалось предотвратить худшее, большинство домов пострадало не сильно. Наибольший ущерб получила дворовая территория нескольких зданий, уничтожена столярная мастерская.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что обращений от греческих властей к России насчет помощи в тушении пожаров не поступало.

Москва сопереживает греческому народу из-за чрезвычайной ситуации и выражает соболезнования из-за гибели экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея 25 июля, указала она.

Напомним, пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея.

Природные пожары на Родосе тушат больше недели, также очаги есть на Корфу и Эвбее и нескольких других местах. На Родосе эвакуировали около 19 тыс. человек.