Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».0 комментариев
FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают спецназ сражаться «как обычная пехота»
FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают украинский спецназ сражаться «как обычная пехота»
Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как «обычная пехота» из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, написала Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным Султан.
Он пожаловался, что его подразделение сил спецназа теперь вынуждено сражаться «как обычная пехота», чтобы помочь заполнить пробел, оставленный бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления, передает РИА «Новости».
«Нас должно быть от четырех до восьми человек, занимающихся разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: «Теперь вы должны сражаться, как все остальные», – приводит издание слова украинского командира.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области.