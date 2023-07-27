FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают украинский спецназ сражаться «как обычная пехота»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он пожаловался, что его подразделение сил спецназа теперь вынуждено сражаться «как обычная пехота», чтобы помочь заполнить пробел, оставленный бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления, передает РИА «Новости».

«Нас должно быть от четырех до восьми человек, занимающихся разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: «Теперь вы должны сражаться, как все остальные», – приводит издание слова украинского командира.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области.