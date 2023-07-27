Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».0 комментариев
Поздняков счел торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами
Поздняков назвал торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами
Решение Минспорта Украины о снятии запрета на участие своих атлетов в соревнованиях с выступающими под нейтральным флагом спортсменами из России и Белоруссии символизирует торжество разума, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
По его словам, спорт является и должен оставаться вне политики, поэтому любое политическое вмешательство в его дела является абсолютным злом, однако в данном случае, по мнению главы ОКР, разум восторжествовал, передает ТАСС.
При этом, по его словам, участие российских спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна страны является неприемлемым.
Поздняков добавил, что с каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды в Олимпийских играх, потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым.
Ранее украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами.