Поздняков счел торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

Поздняков назвал торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, спорт является и должен оставаться вне политики, поэтому любое политическое вмешательство в его дела является абсолютным злом, однако в данном случае, по мнению главы ОКР, разум восторжествовал, передает ТАСС.

При этом, по его словам, участие российских спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна страны является неприемлемым.

Поздняков добавил, что с каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды в Олимпийских играх, потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым.

Ранее украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами.