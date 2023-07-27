NYT: США собрались сотрудничать с МУС против России

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    Санкции США оказались бессильны против среднеазиатского бизнеса с Россией
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
    Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    7 комментариев
    Новости
    05:10NYT: США собрались сотрудничать с МУС против России

    Президент США Джо Байден дал поручение администрации о том, чтобы начать передавать Международному уголовному суду, юрисдикцию которого Вашингтон не признает, информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине, пишут американские СМИ.

    04:41В Минэнерго заявили о сокращении до минимума дисконта на российские нефть и уголь

    Размер дисконта на российскую нефть к марке Brent удалось снизить до небольших и даже очень низких значений, в настоящее время они составляют менее 15 долларов за баррель, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

    04:14Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области

    Бойцы 58-ой армии ЮВО в районе населенного пункта Работино в Запорожской области уничтожили несколько БМП Bradley, которые Соединенные Штаты поставили вооруженным силам Украины, а также другую бронетехнику противника.

    03:44Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    03:24Взрывы прогремели в регионах Украины

    Взрывы в ночь на четверг, 27 июля, прозвучали в Житомирской и Хмельницкой областях Украины, а также в Харькове.

    03:04В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    02:30В Нигере заявили о военном перевороте

    Военные Республики Нигер выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.

    02:03Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    01:51Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла увели с пресс-конференции после того, как во время выступления он замер на середине фразы, а затем молчал около 20 секунд.

    01:14Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено.

    01:05На Украине объяснили подоплеку решения Зеленского о военном положении

    Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения на Украине, поскольку опасается проигрыша на выборах главы государства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    00:45В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

    В бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону утонул мальчик четырех лет, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

    00:07Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области

    В Сети опубликовано видео из Запорожской области, где российскими беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    23:39Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    23:27В России впервые утверждена форма повестки для мобилизации

    Российское правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации. Прежде использовалась типовая форма повестки по призыву.

    27 июля 2023, 05:10

    NYT: США собрались сотрудничать с МУС против России

    NYT: США не признают МУС, но решили сотрудничать с ним против России

    NYT: США собрались сотрудничать с МУС против России
    @ IMAGO/Klaus Rainer Krieger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден дал поручение администрации о том, чтобы начать передавать Международному уголовному суду, юрисдикцию которого Вашингтон не признает, информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине, пишут американские СМИ.

    Источники The New York Times сообщают, что Пентагон месяцами настаивал, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат, однако эти усилия были отменены решением Байдена об обмене данными с МУС.

    По утверждению издания, приказ президента США носит непубличный характер. Белый дом пока не объявлял, какие данные намерен предоставлять суду. При этом сообщается, что законодателей уже начали уведомлять, передает РИА «Новости».

    США не входят в МУС и отрицают решения суда, как и не признают его решений в отношении собственных граждан. Кроме того, в стране с 2002 года действует «Акт о защите американских военнослужащих», который обязывает администрацию США «защищать» военных и должностных лиц от уголовного преследования со стороны Международного уголовного суда. Для их освобождения разрешается использовать «любые необходимые и подходящие средства».

    Между тем в уголовный розыск МВД России объявлена судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    25 июля 2023, 21:35
    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.

    Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».

    Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    25 июля 2023, 17:09
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    В Пентагоне сообщили о повреждении российским истребителем беспилотника США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский истребитель на прошлой неделе якобы пролетел над американским беспилотником на опасном расстоянии и повредил его тепловой ловушкой.

    Об этом заявили в Центральном командовании ВС США, передает ТАСС.

    Пострадавший американский дрон MQ-9 выполнял миссию по противодействию ИГ (группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России), когда получил повреждения. Но он смог вернуться на базу.

    Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отмечал опасное сближение беспилотника MQ-9 с российскими самолетами.

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    24 июля 2023, 18:53
    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине

    Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии

    Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.

    «США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

    «Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

    «Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

    «Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.

    Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

    Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

    Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

    Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.

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    25 июля 2023, 02:59
    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»

    США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.

    При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

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    24 июля 2023, 18:56
    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО

    Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО

    Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).

    «Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.

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    25 июля 2023, 11:40
    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение

    WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение

    WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.

    Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.

    «Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.

    Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.

    Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.

    Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.

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    25 июля 2023, 22:34
    Спикер Палаты представителей США выступил за импичмент Байдена

    Спикер Палаты представителей США Маккарти поддержал идею импичмента Байдена

    Спикер Палаты представителей США выступил за импичмент Байдена
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

    Маккарти подчеркнул, что «докопаться до истины» необходимо, а процедура импичмента является единственным способом, которым Конгресс может этого достичь, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в результате члены Республиканской и Демократической партий получат всю информацию.

    Высокопоставленный конгрессмен отметил, что процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации в рамках расследования в отношении президента.

    Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 03:17
    В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байденов

    Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки Байденов стрессом от пребывания в Белом доме

    В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байденов
    @ Adam Schultz/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Агрессивность собаки четы Байденов – овчарки по кличке Коммандер – вызвана стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер назвала пребывание в Белом доме «уникальным и стрессовым» опытом для всех, включая семейного питомца Байденов, передает РИА «Новости».

    Каждый инцидент с участием овчарки, заверила она, расценивается как травма, полученная на рабочем месте.

    Президентская чета, добавила Жан-Пьер, старается сделать так, чтобы ситуация улучшилась для всех. Формируются новые правила обучения и выгула собаки, отметила она.

    Ранее овчарку Байдена обвинили в десяти нападениях на агентов Секретной службы.

    Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками – пожилым Чемпом, скончавшимся в июне 2021 года, и молодым Мейджором. В декабре того же года Байден завел щенка по кличке Коммандер.

    Коментарии (16)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    25 июля 2023, 14:30
    В Германии заявили о давней подготовке США к конфликту с Россией

    Экс-глава СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к противостоянию с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями готовился к конфликту с Москвой и теперь использует Украину в качестве поля для сражений, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

    Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen вспомнил слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и американского политолога Збигнева Бжезинского, которые не раз говорили, что если Украина попадет под влияние Вашингтона, это «гарантирует лишение России статуса мировой державы».

    По мнению политика, США, пользуясь нынешним конфликтом, вступили в геостратегический спор с Россией, при этом Украина используется в качестве полигона, передает РИА «Новости».

    Лафонтен также заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил ошибку, пойдя на поводу у Вашингтона и испортив отношения с Москвой, восстановление которых займет многие годы.

    Ранее Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине.

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    26 июля 2023, 17:23
    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Генконсульство России заявило об отсутствии у Казахстана оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    С момента задержания Кислицина в Казахстане прошло 36 дней, на все процедуры по УПК республики дается около 40-45 дней, сообщили в консульстве, передает «Sputnik Казахстан».

    Если другого решения не будет, то консульство надеется на положительный исход по возвращению россиянина домой. Отмечается, что конфиденциальной беседы у российских дипломатов с Кислициным не вышло, «на встрече присутствовали, как положено, сотрудники оперотдела ДУИС Алматы». Задержанный сообщил, что к нему в СИЗО относятся «лояльно».

    Также в генконсульстве указали, что США вменяет Кислицину в вину эпизод 2011 года. Согласно законам Казахстана, срок давности этого дела прошел. Согласно нормам УПК, выдача разыскиваемого США может произойти только в том случае, если по преступлению не истек срок давности.

    Ранее замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявлял, что экстрадиционный запрос России будет иметь приоритет перед американским в деле Кислицина.

    В Тверском суде Москвы указывали, что работник компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) Никита Кислицин обвиняется по двум статьям, включая вымогательство.

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    25 июля 2023, 19:07
    Собаку Байдена обвинили в десяти нападениях на агентов Секретной службы

    Judicial Watch: Собака президента США Байдена десять раз за четыре месяца нападала на агентов Секретной службы

    Собаку Байдена обвинили в десяти нападениях на агентов Секретной службы
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Американская консервативная общественная организация Judicial Watch получила от Министерства внутренней безопасности (МВБ) США информацию о десяти случаях нападения Коммандера, немецкой овчарки американского президента Джо Байдена, на сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов.

    По данным общественной организации, направленные ей документы МВБ охватывают период между октябрем 2022 года и январем 2023 года и «не включают возможные недавние» проявления агрессии со стороны собаки. В организации утверждают, что в нескольких случаях агентам Секретной службы США потребовалась медицинская помощь, включая госпитализацию, передает ТАСС.

    По словам главы Judicial Watch Тома Фиттона, эти «шокирующие сведения» ставят вопросы фундаментального значения об американском президенте Байдена и Секретной службе США. По мнению Фиттона, это «особый вид сумасшествия и коррупции», при котором президент Соединенных Штатов может позволять своей собаке многократно нападать и кусать сотрудников Секретной службы и Белого дома, а тем временем Секретная служба, вместо того, чтобы защитить своих агентов, пытается незаконным образом скрыть документы о насилии в отношении своих сотрудников со стороны семьи Байдена.

    Напомним, в декабре 2021 года пса Байдена по кличке Мейджор выселили из Белого дома. В марте 2021 года немецких овчарок Байдена уже увозили из резиденции президента США из-за агрессивного поведения и нападений на сотрудников Службы безопасности Белого дома.

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    26 июля 2023, 07:42
    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху

    Foreign Policy: Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху

    FP: Любовь к санкциям приведет Америку к краху
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Санкционная политика, которую так любят в Вашингтоне, приведет к разрушению Соединенных Штатов, пишут американские СМИ, предлагая ввести в стране механизм контроля и отчетности со стороны политиков за вводимые рестрикции.

    «Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», – пишет Кристофер Сабатини в статье для Foreign Policy.

    Санкционные меры с американской стороны нередко приводят к обратному эффекту или не работают вообще, способствуя сближению государств, в отношении которых вводились рестрикции, подчеркивает автор статьи. По его словам, санкции, кроме того, не соответствуют долгосрочным целям США, передает РИА «Новости».

    Автор публикации призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями. Он потребовал, чтобы цели санкций объяснялись американскими политиками четко и честно.

    Сабатини считает, что выполнение этих мер потребует от политиков из Республиканской и Демократической партий «трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде»: порой санкции не работают, а зачастую они подрывают американские интересы.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления.

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