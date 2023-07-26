Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

Политолог: Африка внимательно наблюдает за противостоянием России и Запада

Политолог Минченко: Россия является сторонником африканских стран в их борьбе против западного неоколониализма

Tекст: Дарья Волкова

«Сегодня все страны Африканского региона внимательно наблюдают за противостоянием России и Запада, а также поведением других государств, которые открыто не вступают в этот конфликт, но находятся где-то рядом», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Африканцы надеются извлечь из этого массу выгод для себя. Тем более что есть очень серьезная инерция, которой в том числе оперирует Владимир Путин, – это советское наследие и Россия как приемник СССР. Наша страна позиционирует себя как их сторонника в борьбе против неоколониализма», – отметил собеседник.

«И в этом смысле Африканскому региону Россия, с одной стороны, интересна как идеологический лидер нового многополярного мира и адвокат стран Африки в международных организациях. С другой – как гуманитарный и экономический партнер. Ключевым моментом здесь является зерновая сделка», – добавил он.

«Наши оппоненты говорят, что выход из нее – это удар по странам Африки. Владимир Путин уделил этому аспекту достаточно большое внимание в своей статье и отметил, что никаких выгод странам Африки она не несла. В то же время он подчеркнул, что Россия готова помогать региону продовольствием, удобрениями, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе», – рассуждает эксперт.

«Что касается российско-африканских отношений, желание сотрудничать есть у всех сторон. Поэтому на предстоящем саммите и экономическом форуме «Россия – Африка» я ожидаю больше конкретных предложений, соглашений и коопераций. Уровень представительства там ожидается достаточно высокий», – отметил Минченко.

«С российской стороны будут руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Планируется участие и руководителей африканских государств. Поэтому у всех будет возможность для содержательного и практического диалога», – заключил политолог.

27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». В работе саммита будет участвовать президент Владимир Путин. В Кремле подчеркивали, что это очень важное и представительное событие.

В преддверии этого события президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава Российского государства решил поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений.

Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин акцентировал внимание на строительстве крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.

Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше». Путин подчеркнул, что Россия хоть и отказалась от продления зерновой сделки, но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».

В той же статье Путин отметил, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин добавил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».