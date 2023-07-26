Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.14 комментариев
НАТО усилило разведку в Черном море из-за прекращения зерновой сделки
Североатлантический альянс намерен усилить разведку в черноморском регионе после прекращения действия зерновой сделки, такое заявление появилось после совета НАТО – Украина.
Члены НАТО наращивают наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Присутствие в регионе войск альянса нарастили еще в 2022 году, в том числе за счет двух многонациональных групп Болгарии и Румынии.
Россия якобы «создает риски стабильности» в Черном море своими действиями, говорится в заявлении.
Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.