Эксперты: «Росатом» укрепит свою ресурсную базу в Африке и потеснит Францию

Эксперт Юшков: Танзания поможет «Росатому» укрепить свою ресурсную базу в Африке

Tекст: Дарья Волкова

«Росатом» имеет много проектов за рубежом, которые связаны как со строительством генерирующих объектов, так и с добычей урана. При этом обогащается уран в самой России. Компания видит возможности добывать сырье не только в Казахстане и России, поэтому и расширяет географию», – сказал Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Что касается объемов, я не думаю, что добыча в Танзании кардинально изменит ресурсную базу «Росатома», поскольку она очень большая, но это будет важное дополнение. Выгода очевидна, для «Росатома» – это увеличение ресурсной базы, а для Танзании – возможность заработать и включиться в солидную экономико-технологическую цепочку», – добавил он.

«Росатом» позиционирует себя как компания полного цикла. То есть она добывает и обогащает уран, делает ядерное топливо, строит атомные станции, выводит их из эксплуатации и так далее. В этом плане «Росатом» уникальная компания, потому что другие иностранные компании такого рода занимаются либо одним сегментом, либо лишь несколькими», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Соответственно, чем больше у компании проектов, тем выше необходимость гарантировать наличие топливной базы. Кроме того, «Росатом» сейчас пытается выходить на рынки реакторов западного типа и готовит для них топливные сборки. Аналогичным образом действуют и западные компании, которые пытаются производить топливо для реакторов российского и советского образца», – отметил он.

«Поэтому наличие базовых ресурсов, в том числе урана – фундаментальный фактор надежности компании. Сейчас «Росатом» добывает уран в России, Казахстане и теперь вот пытаются застолбить себе место в Африке. Тем самым они, кстати, потеснят французов», – пояснил эксперт.

Ранее агентство РИА «Новости» сообщило, что дочерняя компания «Росатома» планирует серьезно заняться добычей урана в Танзании. Об этом заявил посол России в этой африканской республике Андрей Аветисян.

«Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен. <...> В ближайшие годы, если он будет успешно развиваться, компания перейдет уже к серьезному промышленному объему добычи и переработки урана», – сказал он.

Как рассказали РИА «Новости» в «Росатоме» в преддверии саммита Россия – Африка, сейчас госкорпорация работает над проектом «Мкуджу Ривер» с месторождением Ньота – одним из крупнейших в мире. Пилотная добыча и переработка урановой руды должна начаться в 2023–2025 годах.

Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго экономического форума «Россия – Африка», который пройдет с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. В работе саммита будет участвовать президент Владимир Путин. В Кремле подчеркивали, что это очень важное и представительное событие.

В преддверии этого события президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава Российского государства решил поделиться с читателями ведущих СМИ континента своим видением развития российско-африканских отношений.