Эксперт: За увольнением Цинь Гана стоит более серьезный скандал, чем связь с любовницей

Китаист Василий Кашин рассказал подоплеку скандального увольнения главы МИД Китая

Внебрачные связи высших китайских чиновников порицаются партией, но не становятся причиной увольнения. Как правило, в таких случаях главной причиной становятся коррупционные подозрения или даже косвенная причастность к шпионажу, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Василий Кашин. Ранее в Китае Цинь Ган был уволен с поста главы МИД после месячного отсутствия в публичном пространстве.

«Ситуация, когда китайский начальник исчезает на некоторое время, а потом его снимают, характерна для дисциплинарных расследований, которые ведет Центральная комиссия по проверке дисциплины ЦК КПК (CCDI). Как правило, такие расследования связаны с подозрениями на действия коррупционного характера», – пояснил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«Наличие любовницы, супружеские измены запрещены дисциплинарными нормами КПК, но самостоятельными основаниями для гибели карьеры не являются. Зато являются, образно говоря, отягчающим обстоятельством при расследовании серьезных преступлений. То есть, высокопоставленный чиновник совершил правонарушение, а тут еще и личная характеристика плохая. Но вообще-то, применительно к Цинь Гану я не исключаю, что главной причиной стали его проблемы со здоровьем. Тем более, он остается членом Госсовета», – заметил собеседник.

«Есть и еще один совершенно отдельный сценарий. Например, к самому чиновнику претензий нет, а его любовница или вообще человек из его окружения работает на иностранную разведку – сообщает распорядок дня, кто с кем встречался. Тогда это считается очень серьезным нарушением и означает гарантированную гибель карьеры чиновника, а также запуск расследования на предмет содействия шпиону. И тут уж фигуранту не позавидуешь, даже если он вроде бы осознанно ничего плохого не делал», – рассказал китаист.

«В целом партийные расследования в КПК имеют свою динамику, и на первых этапах официальный Пекин, как правило, никак происходящее не комментирует. Причем партийное расследование не синхронизировано и не отождествлено с судебным расследованием, которого может вообще не быть. То есть проступок еще не является преступлением, но уже исключает пребывание на государственных постах. Такие расследования заканчиваются крахом карьеры, но человек остается на свободе», – пояснил эксперт.

Ранее парламент Китая освободил Цинь Гана от должности главы МИД. На его место назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И – многолетнего главу МИД. Цинь Ган не появлялся на публике месяц, с 25 июня, а министерство ничего не сообщало о его деятельности. Из-за этого глава британского МИД Джеймс Клевери отменил запланированный визит в Пекин. Поездку в Китай пришлось отложить и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, передает РБК.

Одновременно с Цинь Ганом из публичного поля пропала и гонконгская телеведущая Фу Сяотянь. Внимание общественности привлекло интервью Цинь Гана журналистке, записанное в 2022 году, когда тот еще был послом в США, и то, в какой манере чиновник с ней общался. В ноябре того же года Фу Сяотянь родила сына, а в ее социальных сетях появлялись неоднозначные публикации. В частности, в одном из постов она выложила вместе три снимка: совместный снимок с Цинь Ганом, себя с младенцем и фотографию частного самолета.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что погубило карьеру Цинь Гана.