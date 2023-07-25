Карьеру экс-главы МИД Китая Цинь Гана могла погубить любовница

Эксперты Маслов и Кашин объяснили, почему Китай сменил исчезнувшего месяц назад главу МИД

Глава МИД Китая Цинь Ган освобожден от должности. О причинах отставки официальный Пекин молчит, а неофициально высказывается несколько версий: проблемы со здоровьем, предположительная внебрачная связь и даже шпионские дела. Эксперты указывают, что расследование в отношении дипломата Компартия ведет на самом высоком уровне. В чем могут подозревать Цинь Гана и какое наказание ему грозит?

Парламент Китая освободил Цинь Гана от должности главы МИД. На его место назначили руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И – многолетнего главу МИД. Цинь Ган не появлялся на публике месяц – с 25 июня, а министерство ничего не сообщало о его деятельности. Из-за этого глава британского МИД Джеймс Клеверли отменил запланированный визит в Пекин. Поездку в Китай пришлось отложить и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, передает РБК.

Последними мероприятиями с участием Цинь Гана, о которых сообщило министерство, стали встречи 25 июня с шриланкийским коллегой Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Александром Руденко. Уже в начале июля китайский министр не поехал на саммит стран АСЕАН, его заменял Ван И. В министерстве объяснили отсутствие 57-летнего Цинь Гана состоянием здоровья. Среди руководства ЕС циркулируют те же слухи.

Цинь Ган занимал пост министра иностранных дел Китая в течение семи месяцев. Он останется в Государственном совете – высшем административном органе Китая, но без определенного портфеля, и неясно, какова будет его роль во внешней политике Китая. Патрисия Торнтон, профессор китайской политики в Оксфордском университете, считает, что дипломат может покинуть Госсовет по итогам продолжающегося расследования, пишет The Guardian.

Одновременно с Цинь Ганом из публичного поля пропала и гонконгская телеведущая Фу Сяотянь. Внимание общественности привлекло интервью Цинь Гана журналистке, записанное в 2022 году, когда тот еще был послом в США, и то, в какой манере чиновник с ней общался. В ноябре того же года Фу Сяотянь родила сына, а в ее социальных сетях появлялись неоднозначные публикации. В частности, в одном из постов она выложила вместе три снимка: совместный снимок с Цинь Ганом, себя с младенцем и фотографию частного самолета.

Стоит отметить, что некоторые комментарии и упоминания в СМИ о его исчезновении были подвергнуты цензуре или удалены из китайских соцсетей и прессы, включая гонконгскую South China Morning Post. Что касается Ван И, то Вэнь-ти Сун, политолог из Австралийского центра изучения Китая, сказал, что его возвращение на пост министра иностранных дел «попахивает временной договоренностью».

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«Технически в КНР могут снять чиновника за роман на стороне. Политическая китайская дисциплина этого не поощряет. И подобные случаи попадают в юрисдикцию комиссии по партийному контролю», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

«Но в данном случае дело, скорее всего, не в самом романе, а в каких-то данных, например, фотографиях или видеороликах, которые могли дискредитировать Цинь Гана как члена КПК. Также возможны и более глубокие внутренние противоречия. Цинь Ган мог не ужиться с жестким диктатом Ван И, отвечающего за формирование внешней политики КНР», – отмечает он.

«Также слухи о любовнице могла запустить китайская пресса, чтобы замаскировать слишком тесные связи Цинь Гана с американским истеблишментом. Несмотря на жесткую критику внешней политики США, сам экс-министр до этого работал послом в Вашингтоне и активно продвигал инвесторов из Штатов на рынок КНР. Хотя формально это не запрещено, но чиновник мог слишком сильно срастись с иностранным бизнесом», – подчеркнул эксперт.

«Для России главное, что смена министра иностранных дел в КНР не повлияет на внешнюю политику страны, в том числе в отношении Москвы, – полагает Маслов. – Для нас это увольнение скорее любопытный случай, нежели принципиальный вопрос. К тому же Ван И хорошо нам известен».

«Ситуация, когда китайский начальник исчезает на некоторое время, а потом его снимают, характерна для дисциплинарных расследований, которые ведет Центральная комиссия по проверке дисциплины ЦК КПК (CCDI). Как правило, такие расследования связаны с подозрениями на действия коррупционного характера», – пояснил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«Наличие любовницы, супружеские измены запрещены дисциплинарными нормами КПК, но самостоятельными основаниями для гибели карьеры не являются. Зато являются, образно говоря, отягчающим обстоятельством при расследовании серьезных преступлений. То есть высокопоставленный чиновник совершил правонарушение, а тут еще и личная характеристика плохая. Но вообще-то применительно к Цинь Гану я не исключаю, что главной причиной стали его проблемы со здоровьем. Тем более он остается членом Госсовета», – заметил собеседник.

«Есть и еще один совершенно отдельный сценарий. Например, к самому чиновнику претензий нет, а его любовница или вообще человек из его окружения работает на иностранную разведку – сообщает распорядок дня, кто с кем встречался. Тогда это считается очень серьезным нарушением и означает гарантированную гибель карьеры чиновника, а также запуск расследования на предмет содействия шпиону. И тут уж фигуранту не позавидуешь, даже если он вроде бы осознанно ничего плохого не делал», – рассказал китаист.

«В целом партийные расследования в КПК имеют свою динамику, и на первых этапах официальный Пекин, как правило, никак происходящее не комментирует. Причем партийное расследование не синхронизировано и не отождествлено с судебным расследованием, которого может вообще не быть. То есть проступок еще не является преступлением, но уже исключает пребывание на государственных постах. Такие расследования заканчиваются крахом карьеры, но человек остается на свободе», – пояснил эксперт.