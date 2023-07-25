Карьеру экс-главы МИД Китая Цинь Гана могла погубить любовница

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России

В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе. Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС
Бундесвер выступил с критикой вооруженных силы Украины за отсутствие успехов на поле боя после обучения на Западе. В докладе под грифом «только для служебного пользования» украинцам ставят в вину порой самые абсурдные моменты. Чем вызвана критика ВСУ со стороны натовских инструкторов? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
Обсуждение: 209 комментариев

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...

С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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    Карьеру экс-главы МИД Китая Цинь Гана могла погубить любовница

    Эксперты Маслов и Кашин объяснили, почему Китай сменил исчезнувшего месяц назад главу МИД
    Рокировка в МИД Китая: Ван И (справа) вернулся на позицию министра вместо Цинь Гана
    		  
    25 июля 2023, 20:10
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Илья Абрамов
    Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД Китая Цинь Ган освобожден от должности. О причинах отставки официальный Пекин молчит, а неофициально высказывается несколько версий: проблемы со здоровьем, предположительная внебрачная связь и даже шпионские дела. Эксперты указывают, что расследование в отношении дипломата Компартия ведет на самом высоком уровне. В чем могут подозревать Цинь Гана и какое наказание ему грозит?

    Парламент Китая освободил Цинь Гана от должности главы МИД. На его место назначили руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И – многолетнего главу МИД. Цинь Ган не появлялся на публике месяц – с 25 июня, а министерство ничего не сообщало о его деятельности. Из-за этого глава британского МИД Джеймс Клеверли отменил запланированный визит в Пекин. Поездку в Китай пришлось отложить и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, передает РБК.

    Последними мероприятиями с участием Цинь Гана, о которых сообщило министерство, стали встречи 25 июня с шриланкийским коллегой Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Александром Руденко. Уже в начале июля китайский министр не поехал на саммит стран АСЕАН, его заменял Ван И. В министерстве объяснили отсутствие 57-летнего Цинь Гана состоянием здоровья. Среди руководства ЕС циркулируют те же слухи.

    Цинь Ган занимал пост министра иностранных дел Китая в течение семи месяцев. Он останется в Государственном совете – высшем административном органе Китая, но без определенного портфеля, и неясно, какова будет его роль во внешней политике Китая. Патрисия Торнтон, профессор китайской политики в Оксфордском университете, считает, что дипломат может покинуть Госсовет по итогам продолжающегося расследования, пишет The Guardian.

    Одновременно с Цинь Ганом из публичного поля пропала и гонконгская телеведущая Фу Сяотянь. Внимание общественности привлекло интервью Цинь Гана журналистке, записанное в 2022 году, когда тот еще был послом в США, и то, в какой манере чиновник с ней общался. В ноябре того же года Фу Сяотянь родила сына, а в ее социальных сетях появлялись неоднозначные публикации. В частности, в одном из постов она выложила вместе три снимка: совместный снимок с Цинь Ганом, себя с младенцем и фотографию частного самолета.

    Стоит отметить, что некоторые комментарии и упоминания в СМИ о его исчезновении были подвергнуты цензуре или удалены из китайских соцсетей и прессы, включая гонконгскую South China Morning Post. Что касается Ван И, то Вэнь-ти Сун, политолог из Австралийского центра изучения Китая, сказал, что его возвращение на пост министра иностранных дел «попахивает временной договоренностью».

    «Технически в КНР могут снять чиновника за роман на стороне. Политическая китайская дисциплина этого не поощряет. И подобные случаи попадают в юрисдикцию комиссии по партийному контролю», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Но в данном случае дело, скорее всего, не в самом романе, а в каких-то данных, например, фотографиях или видеороликах, которые могли дискредитировать Цинь Гана как члена КПК. Также возможны и более глубокие внутренние противоречия. Цинь Ган мог не ужиться с жестким диктатом Ван И, отвечающего за формирование внешней политики КНР», – отмечает он.

    «Также слухи о любовнице могла запустить китайская пресса, чтобы замаскировать слишком тесные связи Цинь Гана с американским истеблишментом. Несмотря на жесткую критику внешней политики США, сам экс-министр до этого работал послом в Вашингтоне и активно продвигал инвесторов из Штатов на рынок КНР. Хотя формально это не запрещено, но чиновник мог слишком сильно срастись с иностранным бизнесом», – подчеркнул эксперт.

    «Для России главное, что смена министра иностранных дел в КНР не повлияет на внешнюю политику страны, в том числе в отношении Москвы, – полагает Маслов. – Для нас это увольнение скорее любопытный случай, нежели принципиальный вопрос. К тому же Ван И хорошо нам известен».

    «Ситуация, когда китайский начальник исчезает на некоторое время, а потом его снимают, характерна для дисциплинарных расследований, которые ведет Центральная комиссия по проверке дисциплины ЦК КПК (CCDI). Как правило, такие расследования связаны с подозрениями на действия коррупционного характера», – пояснил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «Наличие любовницы, супружеские измены запрещены дисциплинарными нормами КПК, но самостоятельными основаниями для гибели карьеры не являются. Зато являются, образно говоря, отягчающим обстоятельством при расследовании серьезных преступлений. То есть высокопоставленный чиновник совершил правонарушение, а тут еще и личная характеристика плохая. Но вообще-то применительно к Цинь Гану я не исключаю, что главной причиной стали его проблемы со здоровьем. Тем более он остается членом Госсовета», – заметил собеседник.

    «Есть и еще один совершенно отдельный сценарий. Например, к самому чиновнику претензий нет, а его любовница или вообще человек из его окружения работает на иностранную разведку – сообщает распорядок дня, кто с кем встречался. Тогда это считается очень серьезным нарушением и означает гарантированную гибель карьеры чиновника, а также запуск расследования на предмет содействия шпиону. И тут уж фигуранту не позавидуешь, даже если он вроде бы осознанно ничего плохого не делал», – рассказал китаист.

    «В целом партийные расследования в КПК имеют свою динамику, и на первых этапах официальный Пекин, как правило, никак происходящее не комментирует. Причем партийное расследование не синхронизировано и не отождествлено с судебным расследованием, которого может вообще не быть. То есть проступок еще не является преступлением, но уже исключает пребывание на государственных постах. Такие расследования заканчиваются крахом карьеры, но человек остается на свободе», – пояснил эксперт.
     
     
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