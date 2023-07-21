Дипломатия США использовала старого друга Китая против России

Политолог Мухин: Визит Киссинджера в Китай связан с провалом контрнаступления ВСУ

Похоже, у Соединенных Штатов осталась последняя надежда разорвать союз Китая с Россией – и оправдать эту надежду должен 100-летний старик. Сложно иначе воспринимать визит в Пекин Генри Киссинджера. О чем бывший госсекретарь США беседовал с руководством Китая, опасны ли эти переговоры для России – и при чем здесь провал украинского наступления?

Госсекретарю США Энтони Блинкену, помощнику по нацбезопасности Джейку Салливану и даже самому Джозефу Байдену должно быть очень стыдно – не сумев наладить отношения с Китаем, они вынуждены были отправить в Пекин 100-летнего старика, который едва может передвигаться. Этот старик – патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер.



Киссинджер является не только бывшим госсекретарем, советником по нацбезопасности и патриархом мировой дипломатии. Его еще называют архитектором китайско-американского сближения, начатого при президенте Никсоне. Сближения, которое позволило американцам нормализовать отношения с Китаем, подключив его к своим стратегическим схемам. В ответ на это Вашингтон принял ряд правил игры, важных для Китая, в числе которых были отказ от раскачивания тайваньского вопроса, а также вовлечение КНР в западную торгово-финансовую систему.



Отношения США с Китаем стали едва ли не главным фактором международной политики последних десятилетий. Резкий взлет экономики Китая был бы невозможен без американского рынка и американских технологий. А Китай в свою очередь активно давал в долг Америке, скупая американские облигации.

Профнепригодные



Однако современное руководство США нарушает китайские правила игры. Вводит санкции против КНР, дергает китайского тигра за тайваньские усы, пытается выключить его из глобальных торговых процессов. И в то же время хочет избежать прямой эскалации отношений, а также разбить складывающийся китайско-российский альянс.



«Визит связан с провалом контрнаступления ВСУ и планами по введению валюты БРИКС. Цель — уговорить КНР не участвовать в совместных проектах с Россией», — поясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра политической информации Алексей Мухин.

«В Вашингтоне понимают, что ухудшение отношений с Китаем грозит в перспективе даже вооруженным конфликтом, – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Елена Супонина. – Улучшить отношения кардинально не получится, но спасти их от дальнейшего ухудшения теоретически возможно».

Теоретически, конечно, спасать должны были действующие американские политики – однако китайцы закусились. Иногда они попросту отказываются от встречи со своими американскими коллегами – как, например, поступил в июне министр обороны КНР Ли Шанфу, отвергнувший предложение о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином. Иногда же, когда коллеги прилетают в Пекин, им устраивают холодный прием. Как, например, бывшему вице-президенту США Джону Керри, побывавшему в Пекине в середине июля и не удостоенному аудиенции у товарища Си.

Скорая столетняя помощь



Такое поведение Китая не удивительно. Особенно после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен по возвращении из Пекина не смог сдержать свое красноречие и подтвердил фразу Байдена о том, что товарищ Си – это жалкий диктатор.

«В результате и была вызвана скорая дипломатическая помощь в виде столетнего Генри Киссинджера, который должен спасти американо-китайские отношения от деградации. Он обсуждает с китайцами происходящее на Украине постоянно», – говорит Елена Супонина.

«Энтони Блинкен не уважаем китайским руководством. Он безответственен и безнравственен, и это все знают. Поэтому его визит был провальным. Киссинджер еще пользуется остатками уважения, так что это своего рода последний шанс Вашингтона», – объясняет выбор посланника Алексей Мухин. Тем более что Киссинджер в Пекине всех знает – причем в буквальном смысле. Китайские СМИ посчитали, что с 1971 года бывший госсекретарь США посещал Поднебесную более 100 раз.

Неудивительно, что его встречали по высшему разряду. «Китайско-американские отношения снова находятся на критической отметке, а значит миру необходимо прислушаться к дипломатической мудрости таких влиятельных фигур, таких как столетний бывший госсекретарь США, который глубоко понимает концепцию баланса сил», – пишет китайская Global Times. Киссинджер провел переговоры и с главным китайским дипломатом Ван И, и с министром обороны Ли Шанфу, и с главой КНР Си Цзиньпинем. «Китайский народ ценит дружбу и никогда не забудет ни своего старого друга, ни ваш исторический вклад в развитие китайско-американских отношений и укрепление дружбы между двумя народами», – заявил товарищ Си на встрече с Киссинджером.

Вашингтон не понимает



В Пекине Киссинджеру, по всей видимости, объяснили, что Пекин всегда готов решать все проблемы миром – но не готовы Соедиеннные Штаты. По словам Ли Шанфу, американо-китайские отношения находятся на самой низкой отметке со времен установления дипотношений между странами по той простой причине, что «некоторые люди с американской стороны не смогли пойти навстречу Китаю».

Время пойти навстречу еще, казалось бы, есть. «Китай и США снова оказались на распутье, что требует от обеих сторон нового решения о том, куда двигаться дальше», – заявил товарищ Си. Пекин дорос до такого уровня, что США как сверхдержава должны признать его статус равный своему (а значит отказаться от эксклюзивного права формировать мировой порядок), либо взять курс на его сдерживание и ослабление.

И если бы Генри Киссинджер находился бы у власти в США, то он бы, конечно, принял мудрое решение – отказался от прямой конфронтации с Китаем, чтобы дать ему условную долю в акционерном обществе «Глобальное управление». Достойную Китая долю – чтобы хотя бы на время выключить КНР из списка американских противников.

«История и практика постоянно доказывают, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику», - заявил Киссинджер.

Однако проблема для США (и счастье для России) в том, что у власти в Вашингтоне не Киссинджер. Нынешние американские власти в рамках своего видения мира не могут не относиться к Китаю как-то иначе, нежели как к врагу. И эта элита выбрала второй вариант – о чем товарищ Си прекрасно осведомлен. Поэтому он проявил максимальное уважение к тому, кто этого уважения более чем достоин, но при этом свою позицию не изменил.

Что, безусловно, выгодно для России. «Визит Киссинджера не опаснее для РФ, чем визит Блинкена, ведь китайское руководство для себя уже, судя по всему, всё решило, – говорит Алексей Мухин. – Решило, что конфликт с США ему выгоднее временного мира. Очевидно, что КНР взяла курс на эскалацию до решения своих проблем: Тайвань, доминирование в регионе и полное снятие санкций, а также – гарантии от их не введения на перспективу».

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«Визит этот для нас не опасен, поскольку нет объективных причин для резкого улучшения американо-китайских отношений. Есть объективные причины для того, чтобы отношения между КНР и США оставались напряженными. В торговой, экономической сферах, видение будущего мира и его переустройства с окончанием американской гегемонии. Все это одним визитом не решится», – считает Елена Супонина.

Возможно, решилось бы, если бы в 2022 году, когда китайцы еще колебались, американцы отправили бы не тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, а Киссинджера в Пекин. Тогда еще скорая помощь могла как-то спасти американо-китайские отношения. Сейчас же им нужен уже реаниматолог – а то и патологоанатом.