Дипломатия США использовала старого друга Китая против России

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21 июля, пятница  |  Последнее обновление — 22:12  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

Название островов – Мальвинских или Фолклендских – имеет принципиальное значение и для Аргентины, и для Британии Global Look Press
Британия кипит от возмущения, а Аргентина торжествует – Евросоюз официально употребил словосочетание «Мальвинские острова». Явный намек на спорность данной земли. А ведь Лондон называет острова не иначе как Фолклендскими и считает, что это закреплено по итогам старой войны. Почему Евросоюз внезапно сделал антибританский жест и что из него могла бы извлечь Россия? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
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У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
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Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
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Что поссорило Россию и Иран

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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

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    Дипломатия США использовала старого друга Китая против России

    Политолог Мухин: Визит Киссинджера в Китай связан с провалом контрнаступления ВСУ
    Киссинджер приехал в Китай в сотый раз
    		  
    21 июля 2023, 22:00
    Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Похоже, у Соединенных Штатов осталась последняя надежда разорвать союз Китая с Россией – и оправдать эту надежду должен 100-летний старик. Сложно иначе воспринимать визит в Пекин Генри Киссинджера. О чем бывший госсекретарь США беседовал с руководством Китая, опасны ли эти переговоры для России – и при чем здесь провал украинского наступления?

    Госсекретарю США Энтони Блинкену, помощнику по нацбезопасности Джейку Салливану и даже самому Джозефу Байдену должно быть очень стыдно – не сумев наладить отношения с Китаем, они вынуждены были отправить в Пекин 100-летнего старика, который едва может передвигаться. Этот старик – патриарх американской внешней политики Генри Киссинджер.

    Киссинджер является не только бывшим госсекретарем, советником по нацбезопасности и патриархом мировой дипломатии. Его еще называют архитектором китайско-американского сближения, начатого при президенте Никсоне. Сближения, которое позволило американцам нормализовать отношения с Китаем, подключив его к своим стратегическим схемам. В ответ на это Вашингтон принял ряд правил игры, важных для Китая, в числе которых были отказ от раскачивания тайваньского вопроса, а также вовлечение КНР в западную торгово-финансовую систему.

    Отношения США с Китаем стали едва ли не главным фактором международной политики последних десятилетий. Резкий взлет экономики Китая был бы невозможен без американского рынка и американских технологий. А Китай в свою очередь активно давал в долг Америке, скупая американские облигации.

    Профнепригодные

    Однако современное руководство США нарушает китайские правила игры. Вводит санкции против КНР, дергает китайского тигра за тайваньские усы, пытается выключить его из глобальных торговых процессов. И в то же время хочет избежать прямой эскалации отношений, а также разбить складывающийся китайско-российский альянс.

    «Визит связан с провалом контрнаступления ВСУ и планами по введению валюты БРИКС. Цель — уговорить КНР не участвовать в совместных проектах с Россией», — поясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра политической информации Алексей Мухин.

    «В Вашингтоне понимают, что ухудшение отношений с Китаем грозит в перспективе даже вооруженным конфликтом, – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Елена Супонина. – Улучшить отношения кардинально не получится, но спасти их от дальнейшего ухудшения теоретически возможно».

    Теоретически, конечно, спасать должны были действующие американские политики – однако китайцы закусились. Иногда они попросту отказываются от встречи со своими американскими коллегами – как, например, поступил в июне министр обороны КНР Ли Шанфу, отвергнувший предложение о встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином. Иногда же, когда коллеги прилетают в Пекин, им устраивают холодный прием. Как, например, бывшему вице-президенту США Джону Керри, побывавшему в Пекине в середине июля и не удостоенному аудиенции у товарища Си.

    Скорая столетняя помощь

    Такое поведение Китая не удивительно. Особенно после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен по возвращении из Пекина не смог сдержать свое красноречие и подтвердил фразу Байдена о том, что товарищ Си – это жалкий диктатор.

    «В результате и была вызвана скорая дипломатическая помощь в виде столетнего Генри Киссинджера, который должен спасти американо-китайские отношения от деградации. Он обсуждает с китайцами происходящее на Украине постоянно», – говорит Елена Супонина.

    «Энтони Блинкен не уважаем китайским руководством. Он безответственен и безнравственен, и это все знают. Поэтому его визит был провальным. Киссинджер еще пользуется остатками уважения, так что это своего рода последний шанс Вашингтона», – объясняет выбор посланника Алексей Мухин. Тем более что Киссинджер в Пекине всех знает – причем в буквальном смысле. Китайские СМИ посчитали, что с 1971 года бывший госсекретарь США посещал Поднебесную более 100 раз.

    Неудивительно, что его встречали по высшему разряду. «Китайско-американские отношения снова находятся на критической отметке, а значит миру необходимо прислушаться к дипломатической мудрости таких влиятельных фигур, таких как столетний бывший госсекретарь США, который глубоко понимает концепцию баланса сил», – пишет китайская Global Times. Киссинджер провел переговоры и с главным китайским дипломатом Ван И, и с министром обороны Ли Шанфу, и с главой КНР Си Цзиньпинем. «Китайский народ ценит дружбу и никогда не забудет ни своего старого друга, ни ваш исторический вклад в развитие китайско-американских отношений и укрепление дружбы между двумя народами», – заявил товарищ Си на встрече с Киссинджером.

    Вашингтон не понимает

    В Пекине Киссинджеру, по всей видимости, объяснили, что Пекин всегда готов решать все проблемы миром – но не готовы Соедиеннные Штаты. По словам Ли Шанфу, американо-китайские отношения находятся на самой низкой отметке со времен установления дипотношений между странами по той простой причине, что «некоторые люди с американской стороны не смогли пойти навстречу Китаю».

    Время пойти навстречу еще, казалось бы, есть. «Китай и США снова оказались на распутье, что требует от обеих сторон нового решения о том, куда двигаться дальше», – заявил товарищ Си. Пекин дорос до такого уровня, что США как сверхдержава должны признать его статус равный своему (а значит отказаться от эксклюзивного права формировать мировой порядок), либо взять курс на его сдерживание и ослабление.

    И если бы Генри Киссинджер находился бы у власти в США, то он бы, конечно, принял мудрое решение – отказался от прямой конфронтации с Китаем, чтобы дать ему условную долю в акционерном обществе «Глобальное управление». Достойную Китая долю – чтобы хотя бы на время выключить КНР из списка американских противников.

    «История и практика постоянно доказывают, что ни Соединенные Штаты, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику», - заявил Киссинджер.

    Однако проблема для США (и счастье для России) в том, что у власти в Вашингтоне не Киссинджер. Нынешние американские власти в рамках своего видения мира не могут не относиться к Китаю как-то иначе, нежели как к врагу. И эта элита выбрала второй вариант – о чем товарищ Си прекрасно осведомлен. Поэтому он проявил максимальное уважение к тому, кто этого уважения более чем достоин, но при этом свою позицию не изменил.

    Что, безусловно, выгодно для России. «Визит Киссинджера не опаснее для РФ, чем визит Блинкена, ведь китайское руководство для себя уже, судя по всему, всё решило, – говорит Алексей Мухин. – Решило, что конфликт с США ему выгоднее временного мира. Очевидно, что КНР взяла курс на эскалацию до решения своих проблем: Тайвань, доминирование в регионе и полное снятие санкций, а также – гарантии от их не введения на перспективу».


    «Визит этот для нас не опасен, поскольку нет объективных причин для резкого улучшения американо-китайских отношений. Есть объективные причины для того, чтобы отношения между КНР и США оставались напряженными. В торговой, экономической сферах, видение будущего мира и его переустройства с окончанием американской гегемонии. Все это одним визитом не решится», – считает Елена Супонина.

    Возможно, решилось бы, если бы в 2022 году, когда китайцы еще колебались, американцы отправили бы не тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, а Киссинджера в Пекин. Тогда еще скорая помощь могла как-то спасти американо-китайские отношения. Сейчас же им нужен уже реаниматолог – а то и патологоанатом.
     
     
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