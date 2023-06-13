Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

Политолог Суслов: Китай ведет гибкую политику для создания своей военной инфраструктуры за рубежом

Крайне неприятная для США информация вброшена в СМИ всего за несколько дней до визита главы Госдепа в Пекин. Утверждается, что Китай располагает на Кубе некой «разведывательной базой», способной следить за Юго-Востоком США. И хотя все причастные стороны это опровергают, американская реакция оказалась очень нервной. Почему происходящее в любом случае идет на пользу России?

Китайский шпионский центр появляется на Кубе, в 160 километрах от американской Флориды. Об этом рассказала американская The Wall Street Journal. По мнению цитируемых газетой специалистов, эта база позволит Пекину прослушивать все Юго-Восточное побережье США. То есть делать примерно то, что делала Россия со своей базы в Лурдесе (закрытой в начале нулевых). И в обмен на получение такой возможности Пекин якобы согласился выплатить Гаване несколько миллиардов долларов.



Кубинские власти все отрицают. Заммистра иностранных дел острова Карлос Фернандес де Коссио назвал публикацию WSJ «абсолютно лживой», продиктованной стремлением оправдать многолетнее экономическое эмбарго Кубы. Китайские тоже отрицали. Представитель МИД КНР заявил, что США «распространяют слухи и клевету», являясь при этом «мощнейшей хакерской империей в мире».



Любопытно, но эту информацию отрицают и американские власти. Официальные лица публично говорят о том, что ни о какой такой базе не знают. Непублично же рассказывают журналистам, что Китай ничего не создает – ведь он уже создал. Что Китай, мол, уже давно использует Кубу для шпионажа за Соединенными Штатами и в 2019 году даже модернизировал свое оборудование на Острове свободы.



«Китайская угроза на пороге»



Осторожность Белого дома понятна. Если он официально признает наличие разведывательной базы, то получит мощнейшую инъекцию критики в ходе старта предвыборной кампании. Причем как от демократов, так и от республиканцев – за то, что прозевал серьезную угрозу для национальной безопасности.



«Мы находимся в состоянии новой холодной войны – и она пришла к нам на порог», – заявил конгрессмен Майк Галлахер. О «китайской угрозе на пороге» написала и бывший посол США в ООН, а ныне один из кандидатов в президенты от Республиканской партии Никки Хейли. И призвала Джо Байдена «проснуться».

Разведывательная база на Кубе воспринимается американскими политиками как серьезная угроза – и не только из-за того, что Пекин может получить возможность прослушивать военные базы на Юго-Востоке США. Эта база – лишь затравка, основа для углубления военно-политического сотрудничества, которое может привести к тому, что Куба даст Китаю возможность проецировать силу к американскому порогу.



Не посредством строительства дорогостоящих авианосных групп и размещения их в Тихом океане, не через программы по созданию атомных подлодок, а при помощи гораздо более дешевого способа – полноценной военной базы, находящейся в нескольких сотнях километров от американского Восточного побережья. То есть на Кубе. Причем базы как с конвенциональным оружием, так и, возможно, ракетами.



Для США это неприемлемо, ведь они до сих пор мыслят категориями страны-острова. То есть страны, которую от противника защищают тысячи километров водной глади.

Конечно, степень этой защиты снизилась после обретения рядом стран баллистических ракет, а также появившимся у террористических организаций асимметричных способов нанесения удара (например, посредством захваченных самолетов, как это произошло 11 сентября 2001 года). Однако США все равно крайне чувствительно относятся к любым попыткам потенциальных соперников разместить военное оборудование возле американских границ. Именно поэтому они с таким беспокойством наблюдают за развитием иранско-венесуэльского сотрудничества, а также планами Китая по выкупу/модернизации/строительству портов в Южной и Центральной Америке.



Однако Куба ближе их всех по расстоянию. И расстоянию не до Аризоны или Нью-Мексико, а до самых населенных и экономически важных регионов на Восточном побережье США.



Новый кирпичик



Формально Гавана выступает категорически против любого иностранного военного присутствия в зоне Карибского бассейна. Однако китайцы никуда не спешат.

Пекин в обычном для него стиле выбирает тактику постепенного наращивания давления, то есть медленного, но поступательного углубления сотрудничества с Кубой до стадии «военно-политического союза с китайской спецификой». Того самого, который Китай уже заключил с Соломоновыми островами и рядом других государств.

«Китай отрицает блоковый подход и вступает в более гибкие отношения с другими странами. Отношения, которые позволяют Китаю развивать военную инфраструктуру на территории этих государств, но без заключения союзов в классическом понимании – с обязательствами по взаимной обороне, взаимной поддержке»,

– поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. По сути, вместо гарантий защиты Китай предлагает этим странам свои инвестиции и/или прощение долгов перед китайскими банками. И страны эту оплату принимают.



Теоретически у Соединенных Штатов есть все возможности противостоять китайскому вползанию в Южную и Центральную Америку. Нужно всего лишь нормализовать отношения с местными странами и прекратить терроризировать их за левую идеологию. И прежде всего нормализовать отношения с Кубой – то есть снять бессмысленное и даже вредное для интересов США экономическое эмбарго, приносящее кубинцам столько страданий.



Однако сделать эти простейшие шаги США не могут. Отчасти потому, что администрация Байдена и целый ряд ее сторонников одержимы правозащитной повесткой. Отчасти потому, что для такого рода решений нужен консенсус между республиканцами и демократами, а его нет. Отчасти потому, что консенсус есть только в вопросе отказа странам Латинской Америки в праве выбора суверенной политики. Но главное потому, что американская внешняя политика потеряла целостность и устойчивость. Любые решения, которые сейчас может принять американский президент, могут быть отменены при его преемнике (как сделал Трамп в вопросе Ирана и той же Кубы – отменил политику Обамы по наращиванию взаимодействия с островом, вернул санкции).

На эту тему

Поэтому, скорее всего, Америка будет реагировать на кубинскую активность Китая традиционными для нее манерами – санкциями, угрозами, отменами визитов. Любопытно, но этот скандал отчасти напоминает истории с китайскими воздушными шарами, запущенными над США в начале 2023 года. Обе касались китайской разведдеятельности над территорией Америки и обе вспыхнули аккурат перед планируемым визитом Энтони Блинкена в КНР.

В случае с шарами переговоры были отменены – Блинкен отказался лететь. Судя по всему, сейчас возможна аналогичная ситуация – визит должен состояться 18 июня, однако по состоянию на 12 июня МИД КНР не мог подтвердить, что госсекретарь США почтит их своим присутствием.



И если Блинкен действительно в очередной раз не приедет, то кубинская история станет еще одним кирпичиком в американо-китайскую эскалацию. Будет рассматриваться американцами как пересечение красной линии – с последующей готовностью ответить алаверды (например, в Тайванском вопросе). Что, конечно же, выгодно для России.

