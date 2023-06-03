Рауль Кастро заявил об уверенности в победе России

Рауль Кастро заявил Дмитрию Медведеву о своей уверенности в победе России

Лидер Кубинской революции Рауль Кастро во время разговора с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым заявил о своей поддержке России и выразил уверенность в ее победе.

Медведев в ответ подчеркнул, что позиция России насчет торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США не изменилась, передает ТАСС.

Также Медведев поздравил Кастро с 92-летием, пожелав ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. Зампред Совбеза РФ поблагодарил Кастро за многолетнее сотрудничество и личный вклад в укрепление отношений между странами.

«Для многих поколений кубинского народа Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны», – отметили в секретариате замглавы российского Совбеза.

Медведев выразил благодарность Раулю Кастро за поддержку, которую Гавана оказывает Москве на фоне развязанной Западом гибридной войны.