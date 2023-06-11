Китай обвинили в использовании Кубы для сбора разведданных по США с 2019 года

Politico заявила об использовании Китаем базы на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года

Военная база на Кубе использовалась Китаем для сбора разведданных по США с 2019 года, по поручению президента США Джо Байдена администрация «решила эту проблему» с помощью дипломатического взаимодействия с Китаем, сообщил американский чиновник.

По словам чиновника, после того, как администрация Байдена начала работу в январе 2021 года, ей была предоставлена информация о «важных усилиях» Китая «по всему миру по расширению своей зарубежной инфраструктуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Речь идет о «сборе данных», включая «присутствие на Кубе объектов сбора разведданных». Как заявил чиновник, Китай модернизировал средства сбора данных на Кубе в 2019 году.

По мнению США, сейчас власти Китая «находятся не... там, где они надеялись», но попытаются «усилить свое присутствие на Кубе», Вашингтон же продолжит «пресекать» подобные действия.



