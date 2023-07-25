Ушаков заявил о попытках Запада сорвать саммит Россия – Африка

Помощник президента Ушаков: Россия вопреки действиям Запада проведет саммит Россия – Африка

Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, России удается провести в этой обстановке второй саммит Россия – Африка, заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Он отметил, что участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с Россией, несмотря ни на какие обстоятельства. Ушаков заявил, что делегации 49 стран Африканского континента примут участие в саммите Россия – Африка, в том числе 17 на уровне глав государств, передает ТАСС.

По его словам, приедут пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. 17 государств представлены заместителями председателя правительств и министрами (в основном министры иностранных дел), пять стран будут представлены на посольском уровне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры Франции, США и других западных стран оказывали беспрецедентное давление на государства Африки, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите с Россией в Санкт-Петербурге.

Напомним, второй саммит и экономический форум «Россия – Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.