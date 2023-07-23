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Папа Римский предложил встретиться с Патриархом Кириллом в аэропорту Москвы
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Папа Римский Франциск предлагает встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.
По его словам, Папа предложил встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда он полетит в Монголию и приземлится в одной из воздушных гаваней на дозаправку, передает ТАСС.
По словам Севастьянова, аэропорт считается нейтральной зоной, и такая встреча не вызвала бы негатива со стороны тех, кто выступает против визита главы Римско-католической церкви в Россию.
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой римским Франциском на Кубе, в феврале 2016 года. Личная встреча священнослужителей стала уникальным событием: с момента учреждения патриаршества на Руси в 16-м веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск в ходе встречи в Гаване договорились, что мощи Николая Чудотворца доставят из итальянского города Бари в Россию. В июле 2023 года Патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного на Украине.
Напомним, в сентябре Папа Римский Франциск подтвердил, что встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом необходима.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации
Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации
Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС.
Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат.
Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.
Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.
ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.
Эксперт назвал оружие поражения Спасо-Преображенского собора в Одессе
Эксперт Рожин: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе повредила С-300
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В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщают очевидцы с места событий.
Ночью в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО.
Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин полагает, что речь может идти о С-300.
По данным украинского телеканала ТСН, серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Макаревич призвал израильтян выйти на улицы из-за плохой работы почты в стране
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Вокалист «Машины времени» Андрей Макаревич (иноагент) возмутился плохой работой почты Израиля, он предположил, что жителям страны следует выходить на улицы из-за такого сервиса.
Макаревич в своем Facebook (принадлежит экстремистской Meta, заблокирован) указал, что с интересом следит за политической жизнью в Израиле, и отметил, что «все это очень важно».
Вместе с тем он пожаловался на работу различных сервисов, для получения документов необходимо ждать «два месяца», указал он. Доставка из магазинов может задерживаться на неделю или может вообще не приходить, но платить за нее нужно обязательно, добавил музыкант.
Макаревич рассказал, что ждал шесть месяцев из России посылку с костюмом для путешествий, ботинками и фотоаппаратом. Когда отправление пришло в Израиль, он «выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку» с отделением почты. После этого посылка отправилась назад, но пошлину в 2 тыс. евро все равно пришлось уплатить.
По его словам, уникальным для него стало отношение израильтян к подобному сервису. «Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?», – задал он вопрос подписчикам.
Макаревич указал, что «считается дурным тоном говорить о недостатках израильской жизни, если ты не прожил тут минимум лет 20», но отметил, что платит налоги и не понимает, чем заслужил «такое неуважение».
«И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своем веку увидеть решение этой проблемы. Ну и судебной реформы», – заключил музыкант.
В мае Макаревич заявлял, что не будет больше выступать в России.
Ранее пресса сообщала, что уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России и не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле.
Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию
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Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».
В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.
НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.
В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.
В Финляндии ощутили последствия санкций против России
Ilta-Sanomat: Финская аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России
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Финская аутлет-деревня Zsar, расположенная недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, из-за отсутствия российских туристов превратилась в «призрак», пишут местные СМИ.
В материале издания Ilta-Sanomat говорится, что там совсем нет посетителей. Отмечается, что торговый комплекс обанкротился еще осенью, передает РИА «Новости».
При этом в 2018 году планы открытия Zsar Outlet Village были грандиозными. Ожидалось, что международные бренды привлекут российских покупателей. Инвестиции оценивали в 40 млн евро.
Успешному развитию бизнеса сначала помешала вспышка коронавирусной инфекции, а вскоре – ситуация на Украине. Финские власти, напоминает издание, окончательно закрыли границу для российских туристов осенью 2022 года, а в октябре владельцы стали банкротами.
Сотрудники комплекса рассказали, что в Виролахти мало рабочих мест, многие лишились заработка, не сумев найти новое место работы. Отсутствие русских клиентов бывшие сотрудники называют «смертельным ударом» для торгового комплекса. Теперь на его парковке снимают автомобильную рекламу.
Ранее СМИ писали, какие проблемы возникли у финнов после закрытия границ с Россией.
При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ погибли четыре человека
При прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года» погибли четыре человека
В ходе ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в торговом центре Москвы «Времена года» погиби четыре человека, сообщили медики.
В ходе ЧП погибли четыре человека, заявили медики ТАСС.
Глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил гибель четырех человек.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших, и указал, что на месте продолжают работу спасатели.
По данным телеканала 360, на втором этаже центра, где расположены холодильники, есть человек, который просит о помощи.
Ранее сообщалось, что в московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в помещении заблокированы люди.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
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Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
В Турции объяснили цель убийства военкора Журавлева
Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
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Убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, работавшего в зоне спецоперации, является примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты об украинском конфликте, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.
Дурмуш заявил РИА «Новости», что военные корреспонденты в любой зоне конфликта работают, чтобы передавать истину. По его словам, их работу необходимо облегчать, однако зачастую, когда передают истинные факты, они становятся целями.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы военкоров и передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлева.
Напомним, четверо российских журналистов получили ранения при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Эксперты: Русофобы пытаются разжечь в России конфликт на межнациональной почве
Украину и Запад уличили в попытке разогреть в России конфликт на межнациональной почве
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После неудач на фронте Украина и Запад пытаются подорвать единство в российском обществе, разыгрывая тему религиозных и межнациональных конфликтов, считают российские эксперты. Накануне в Москве группа верующих устроила шествие от Московской исторической мечети. Так они отреагировали на серию рейдов в молельных домах против мигрантов. Эту тему сразу подхватили украинские медиа.
«Провал украинского наступления на фронте опять заставил вернуться украинцев к пониманию простой истины, что победить Россию на поле боя нельзя и что можно рассчитывать только на подрыв внутреннего единства в российском обществе. Самая здесь очевидная и первоочередная цель – это подорвать межнациональный мир и посеять межрелигиозную рознь», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Как отмечает депутат в своем блоге, технология брать какой-нибудь мелкий эпизод из правоохранительной области и интерпретировать в духе того, что арестовали не преступника, а именно мусульманина – известна давно. «После этого возопить, что это какой-то беспредел, что с этим нужно обязательно бороться, что нужно всем восставать, выходить на защиту своего, на защиту веры и так далее», – добавил Матвейчев. Он рассказал, что «подобную симулированную истерию» только что мы наблюдали во всех националистических пабликах, «причем как со стороны так называемых русских националистов, так и со стороны экстремистских мусульманских пабликов».
«Начало этой истерии положили украинские каналы, которые, казалось бы, вообще далеко от места происшествия, но их почему-то это очень сильно волнует <…>. Однако провокация опять не удалась», – указал депутат.
По оценке Матвейчева, «ни на какие гигантские митинги народ не вышел, а авторитетные мусульманские лидеры либо мудро промолчали, понимая, что их хотят использовать, либо выступили в примирительном духе, осознавая подоплеку всех этих событий и подчеркивая ценность межнационального мира».
«Хотя очередная провокация не удалась, это не значит, что новых провокаций не будет. Грубо говоря, ципсошникам больше просто не за что зацепиться, кроме как за межнациональные отношения, и они, конечно, будут продолжать бить в эту точку. Ну а всем нам нужно извлечь уроки и каждый раз обращать внимание на то, кто хайпует на этой теме и для чего он это делает», – уверен Матвейчев.
В том, что именно Украина и Запад заинтересованы в подобных провокациях, уверен член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его словам, победить Россию на поле боя невозможно и «в этих условиях у коллективного Запада остается в запасе единственная стратегия – попытаться развалить Россию изнутри, сыграть на внутренних противоречиях».
«И эта линия сегодня очевидно просматривается в попытках разыграть религиозную тему внутри многоконфессионального российского общества. Рейды против мигрантов, вызвавшие широкий общественный резонанс – подходящая почва. Очевидно, что украинские ЦИПсО получили новые «методички»: усиленно подсвечивать эту тему в инфополе, стараясь вовлечь в обсуждение максимальное количество российских политических, общественных и религиозных деятелей, разогреть конфликт эмоциональными и резкими высказываниями и мнениями», – считает Григорьев.
Он напомнил, что российские граждане «всегда отличались уважительным отношением к представителям всех мировых религий». «Народы нашей страны веками вместе жили и работали на благо страны. Мы прекрасно понимаем, что все конфликты, в которых замешана религиозная составляющая – инициированы и запущены извне, вспомним хотя бы противостояние с радикальными исламистами на Кавказе», – подчеркнул эксперт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что не поддерживает «подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью». По словам главы Кадырова, проявление своей позиции и выражение мнения возможны, но такие действия должны быть выполнены культурно и организованно, чтобы привлечь внимание заинтересованных органов.
Кадыров предостерег, что «всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки». «Не удивлюсь, если такие там действительно были. Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами», – отметмл Кадыров.
Накануне появилась информация о том, что группа мужчин прошла от Московской исторической мечети по Большой Татарской улице. Вызванные к мечети сотрудники полиции и Росгвардии не препятствовали шествию. Поводом для недовольства стали действия столичных полицейских во время рейда 7 июля в молельном доме в Котельниках.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
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Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.
Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.
Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
МО: ВС России уничтожили базы морских дронов ВСУ в Одессе
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ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.
В Минобороны сообщили, что ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы, на пораженных объектах находились иностранные наемники.
Там уточнили, что все цели были уничтожены.
По сообщению Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе Веролюбовки ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, также средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и крылатую ракету Storm Shadow, передает РИА «Новости».
Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В ведомстве добавили, что общие потери противника за сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
В военном ведомстве рассказали также, что на Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка, также поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.
В МО отметили, что также поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).
Кроме того, группировка ВС РФ «Центр» за сутки отразила шесть атак ВСУ районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка на Краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.